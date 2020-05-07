SAÜ’den öğrencilere online psikolojik destek

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mediko Sosyal Sağlık Merkezi tarafından pandemi sürecinde öğrencilere telepsikolojik destek veriliyor.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemi sürecinde SAÜ’lü öğrencilerin ders başarısını sağlamak, sınav kaygısını gidermek, stres yönetimini ve stres ile baş etme becerilerinin güçlendirilmesini sağlamaya yönelik olarak, teknolojik iletişim kanalları üzerinden çevrimiçi psikolojik destek uygulaması başlatıldı. Uygulamayla zor zamanlarında profesyonel destek alabilecekleri uzmanlara ulaşabilecek olan öğrenciler, bu sayede salgın sürecinde yaşadıkları zorlukları aşabilme olanağına sahip olacak.

SAÜ Mediko Sosyal Sağlık Merkezi bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezinde dört psikoloğun görev yaptığını belirten Başhekim Dr. Doğan Erdoğdu, bu psikologların telepsikolojik desteğe devam ettiğini söyledi. Dr. Erdoğdu, “Ülkemizin bu zor zamanında, okullarından, arkadaşlarından ve derslerinden fiziksel olarak uzakta kalan öğrencilerimizin manevi olarak yanında olduğumuzu gösterebilmek, onlara destek olabilmek, süreci de daha başarılı yönetebilmelerine yardımcı olabilmek adına psikososyal destek programımızı uygulamaya koymuş bulunmaktayız. Yurdumuzun neresinde olursa olsun, telepsikoloji sayesinde öğrencilerimize destek vermeye devam ediyoruz. Bunu yaparken de öğrencilerimizden tek beklentimiz, internet bağlantısı ve kamera, mikrofon ve hoparlörü olan bir bilgisayar ya da cep telefonudur. Bu amaçla, bütün öğrencilerimizi eposta yoluyla bilgilendirdik. Kendileri psikologlarımızla eposta aracılığıyla temasa geçerek randevularını oluşturabiliyorlar” dedi.

Randevu için http://sks.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/91563/onemliduyuru adresinden bilgi alınabilecek.

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