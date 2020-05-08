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Yılanı deliğinden tatlı dille çıkartmaya çalıştı Taşların arasına sıkışarak iş yapmasına engel olan yılanla sohbet etti O anları kaydederek sosyal medya hesabına yükledi, videoyu görenler şaşkına döndü

İHA

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bahçesinde taşların arasına kaçan yılanı tatlı diliyle deliğinden çıkartmaya çalışan ve o anları kaydederek sosyal medya hesabına yükleyen çiftçinin paylaşımı şaşkına çevirdi.

Yılanı deliğinden tatlı dille çıkartmaya çalıştı Taşların arasına sıkışarak iş yapmasına engel olan yılanla sohbet etti O anları kaydederek sosyal medya hesabına yükledi, videoyu görenler şaşkına döndü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bahçesinde taşların arasına kaçan yılanı tatlı diliyle deliğinden çıkartmaya çalışan ve o anları kaydederek sosyal medya hesabına yükleyen çiftçinin paylaşımı şaşkına çevirdi.
Serdivan ilçesinde bulunan bahçesine çalışmaya giden İbrahim Kurt isimli çiftçi, çalıştığı esnada taşların üzerinde bir yılan gördü. Gördüğü yılan nedeniyle çalışmasına ara veren Kurt, taşların arasına kaçarak kayıplara karışan yılanı bulunduğu yerden çıkartabilmek için büyük çaba sarf etti. Bir süre yılanı bulunduğu yerden çıkartmak için uğraşan ve yılanı çıkartamayan çiftçi Kurt, bu sefer yılanı deliğinden çıkartabilmek için tatlı dile başvurarak onunla konuşmaya başladı. Yaşanan o anları cep telefonuyla kaydeden İbrahim Kurt’un, “Öldürmeyeceğim seni çık ağzını burnunu kıracağım. Nereye tutunuyorsun anlamadım, iş yapamıyoruz senin yüzünden” diyerek yılanla konuştuğu görüldü.
Uğraşları sonuç veren çiftçi bir süre sonra yılanı yakaladı ve daha sonrasında da doğal yaşam alanına saldı. Kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Kurt’un paylaşımı ise şaşkınlık oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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