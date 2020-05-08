Sakarya'da karantina süresi dolan 655 kişi yurtlardan ayrılmaya başladı

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<br>Güven HASBAŞ/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Hendek ve Serdivan ilçelerindeki yurtlarda 14 günlük karantina süreci dolan 655 kişi, evlerine uğurlanmaya başlandı.<br>Yurt dışından getirilerek Kredi Yurtlar Kurumu´na bağlı Hendek ilçesinde bulunan Hendek Kız Öğrenci Yurdu ve Abdurrahman Gürses Erkek Yurdu ile Serdivan ilçesinde bulunan Rahime Sultan Kız Öğrenci Yurdu´na yerleştirilen 655 kişinin karantina süresi doldu. Sağlık kontrolleri yapılan 655 kişi, bugün otobüslerle yurtlardan alınarak, memleketlerine götürülecek.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Güven HASBAŞ<br>2020-05-08 11:54:04<br>

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