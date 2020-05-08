Kahvehaneye çevrilen evde yakalanan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza

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<br>Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)ADAPAZARI´nda kahvehaneye çevrilen evde yakalanan 16 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için toplam 50 bin 400 TL ceza kesildi.<br>Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı´nda boş bir evin kahvehaneye çevrilerek, oyun oynatıldığını belirledi. Yapılan baskında, 16 kişi yakalandı. Ev sahibinin de aralarında bulunduğu 16 kişiye, 3 bin 150´şer TL'den toplam 50 bin 400 TL ceza verildi. Adapazarı Belediyesi ekipleri ise evi mühürledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-05-08 11:55:32<br>

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