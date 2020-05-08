Muhtar, tartıştığı kişiyi öldürdü

<br>Güven HASBAŞ/HENDEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Hendek ilçesinde, Harmantepe Mahallesi Muhtarı Salih T. (49) tartıştığı Turgay Baş´ı (38) tabancayla vurarak öldürdü.<br>Olay, öğle saatlerinde, Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi´ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Harmantepe Mahallesi Muhtarı Salih T. ile Turgay Baş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Salih T. tabancasını çıkarıp, Turgay Baş´a ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Turgay Baş, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Polis, olayın ardından kaçan Salih T.´yi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Güven HASBAŞ<br>2020-05-08 14:32:37<br>
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