Su bidonuyla yaptığı maske ilgi çekti

<br>Murat HAZER/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Pamukova ilçesinde bir vatandaşın su bidonu ve lavabo giderinden yaptığı maske ilgi gördü.<br>Pamukova´da yaşayan bir vatandaş, 5 litrelik su bidonu ve lavabo gider borusuyla kendisine yüz maskesi yaptı. Vatandaşın üzerine `Bu hastalığın tek şifası tövbe etmek´ yazdığı maske, ilgi odağı oldu. Pamukova Belediyesi´nde görevli zabıta memuru, bu kişiyle fotoğraf çektirdi. Pazarda alışveriş yapan bu kişi, daha sonra evine gitti.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Pamukova Murat HAZER<br>2020-05-08 15:07:47<br>

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