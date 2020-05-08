Sokağa çıkma kısıtlama öncesi uzun kuyruklar oluşturdular

<br>Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA´da, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kente gelmek isteyenler, polis uygulama noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.<br>Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Sakarya´ya gelmek isteyen vatandaşlar, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D-100 Karayolu Serdivan Esentepe Mahallesi mevkisinde kurulan uygulama noktasında uzun kuyruklar oluşturdu. Polis, trafiği durdurarak araçlarda bulunanların belgelerini kontrol etti. Belgesi olmayanlar geri döndürülürken, şehirden ayrılan araç sürücülerine sokağa çıkma yasağı hatırlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-05-08 15:31:59<br>
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