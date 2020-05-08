Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirdeki her haneye maske ulaştırmak için proje başlattı Başkan Yüce, “Her haneye maske ulaştıracağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirdeki her haneye maske ulaştırmak için proje başlattı Başkan Yüce, “Her haneye maske ulaştıracağız”

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, korona virüsle mücadele kapsamında şehrin tamamına maske ulaştıracaklarını açıklayarak, "Ürettiğimiz maskeleri 200 personelimizle yarısını şehir merkezimizde ve yarısını ilçelerimizde olmak üzere bugünden itibaren dağıtmaya başlıyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirdeki her haneye maske ulaştırmak için proje başlattı Başkan Yüce, “Her haneye maske ulaştıracağız”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, korona virüsle mücadele kapsamında şehrin tamamına maske ulaştıracaklarını açıklayarak, “Ürettiğimiz maskeleri 200 personelimizle yarısını şehir merkezimizde ve yarısını ilçelerimizde olmak üzere bugünden itibaren dağıtmaya başlıyoruz” dedi.
Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda büyükşehir ve SASKİ bürokratlarının hazır bulunduğu Afet Koordinasyon Merkezin’de (AKOM), 200 kişilik ekip ile planlanan program dahilinde şehrin dört bir yanına maske dağıtımına başlandı. Korona virüs ile mücadeleyi tüm kararlılıklarıyla devam ettirdiklerine değinen Başkan Yüce ise tüm şehre maske dağıtımını en hızlı şekilde gerçekleştireceklerini ve tüm hemşerilerine ulaştıracaklarını dile getirdi.
Korona virüs salgınına karşı vatandaşların huzuru ve sağlığı için Büyükşehir olarak yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “İlk vakanın görüldüğü günden itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Dezenfekte çalışmalarımızı ilk günden bu yana sürdürüyoruz. Şehir merkezimizde ve tüm ilçelerde dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirebilmek için araç filosu oluşturduk ve çalışmaları titizlikle gerçekleştirdik. Toplu taşımada ise ulaşım şoförlerimiz düzenli olarak sağlık kontrolünden geçiyor. Sosyal mesafeye uygun oturma düzenini araçlarımıza uygularken ayrıca bazı güzergahlara ek seferler koyduk. Araçlarımızda maske dağıtımı gerçekleştirmeyi ihmal etmedik” dedi.
Cezaevinden tahliye olan vatandaşlar için ve sağlık çalışanlarının evleri ile işleri arasındaki mesafelerde ulaşımını sağladıklarını dile getiren Başkan Yüce, “Şehrimize karantinaya alınmak üzere gelen toplam bin 800 kişinin ulaşımını Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Cezaevinden tahliye olan vatandaşlara da ulaşım hizmeti sağladık. Sağlık çalışanlarımıza kısıtlı günlerde ev ve iş arasında ulaşımlarını sağladık. Tedbirler kapsamında evlerine gitmeyen sağlık personeline sıcak yemek desteği sağladık. Bu çalışmaların yanı sıra zabıtalarımız sosyal mesafe kurallarına uymayanlar için sıkı denetimler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyemizin bazı hizmet binalarına termal kameralar yerleştirirken şehir merkezi ve 16 ilçede vatandaşlarımız tarafından yoğun şekilde kullanılan noktalara dezenfekte otomatlarını yerleştirdik” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar 3 milyon maske dağıttık
Vatandaşlara bu süreç boyunca 3 milyon maske dağıttıklarını ve zaman zaman maske temini konusunda bir takım sorunlarla başa çıktıklarını belirten Başkan Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar 3 milyon maske dağıttık. Maskelerin bir kısmını şehrimizdeki imalatçılardan bir kısmını şehir dışından bir kısmını ise bağışlar yoluyla temin ettik. Maskeleri, toplu ulaşım araçlarında, kamu alanlarında, pazar yerlerinde ve muhtarlarımız aracılığı ile vatandaşlarımıza ulaştırdık. Maske tedariki konusunda zaman zaman bir takım müşkülatlarla karşı karşıya kaldık. Temin konusunda bir takım imkansızlıkları gördük. Taşıma suyla değirmen dönmez felsefesi ile kendi maske imalathanemizi kurduk. İmalathanemizde kullandığımız bir makineyi kendi imkanlarımızla temin ettik. Diğer makinenin kullanım hakkını bir iş adamımız bize tahsis etti. Malzeme üreten fabrikalarla temasa girdik. İlk etapta Antep’te bir maske üretim fabrikasından 1 milyon adetlik maske bezini imalathanemize intikal ettirdik. Bir iş adamımız şehrimize Antep’ten getirilen maske bezini hibe etti. Biz tekrar kumaş almak için gerekli çalışmaları devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

Her haneye maske dağıtacağız
200 kişilik ekiple şehrin dört bir yanına maske dağıtımına başlandığını dile getiren Yüce, “Maskelerimizin yapımı için 60 kişilik ekip oluşturduk. Ekiplerimiz maskelerin yapılması ve paketlenmesi ile ilgileniyor. Ürettiğimiz maskeleri ise 200 personelimizle yarısını şehir merkezimizde ve yarısını ilçelerimizde olmak üzere bugünden itibaren dağıtmaya başlıyoruz. Hazırladığımız paketlerin içinde her aileye 20 adet maske, dezenfektan çok sevdikleri Sakarya’yı resim ve bilgilerle daha iyi tanımaları için kitapçık ve broşür bulunuyor. Her haneye bir paket ulaştıracağız. Paketlerimizin şehrimize hayırlı olmasını ve inşallah bu sürecin bir an önce atlatılmasını diliyorum. Büyükşehir Belediyemizin vatandaşlarımızla her zaman el ele iç içe olduğunu belirterek tüm hemşerilerimize sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokağa çıkma kısıtlama öncesi uzun kuyruklar oluşturdular
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlama öncesi uzun kuyruklar ...
Su bidonuyla yaptığı maske ilgi çekti
YEREL HABERLER Su bidonuyla yaptığı maske ilgi çekti
Muhtar, tartıştığı kişiyi öldürdü
YEREL HABERLER Muhtar, tartıştığı kişiyi öldürdü
Sakarya'da iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya'da iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Mahalle muhtarının silahla vurduğu kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mahalle muhtarının silahla vurduğu kişi hayatını ...
D-650 yan yolunda iki kamyon kafa kafaya çarpıştı 1 ağır yaralı Araç içerisinde sıkışan şoför itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER D-650 yan yolunda iki kamyon kafa kafaya çarpıştı 1 ...
Bahçesindeki yılanı yakalayıp doğaya saldı
YEREL HABERLER Bahçesindeki yılanı yakalayıp doğaya saldı
Kahvehaneye çevrilen evde yakalanan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza
YEREL HABERLER Kahvehaneye çevrilen evde yakalanan 16 kişiye 50 bin ...
Sakarya'da karantina süresi dolan 655 kişi yurtlardan ayrılmaya başladı
YEREL HABERLER Sakarya'da karantina süresi dolan 655 kişi yurtlardan ...
Sakarya’da boş bir evi kıraathaneye çevirip sosyal mesafeyi hiçe sayarak oyun oynadılar Kıraathane gibi dizayn edilen evde oyun oynayan 16 kişiye toplam 50 bin 400 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Sakarya’da boş bir evi kıraathaneye çevirip sosyal ...
Karantina süreleri dolan 655 vatandaş Sakarya’dan evlerine uğurlandı 655 vatandaş, AFAD koordinesinde 57 ile uğurlandı Gözlem süreci dolan Nafi Gedik: "Evimizde gibi hissettirdiler, herkese teşekkür ederim"
YEREL HABERLER Karantina süreleri dolan 655 vatandaş Sakarya’dan ...
Yılanı deliğinden tatlı dille çıkartmaya çalıştı Taşların arasına sıkışarak iş yapmasına engel olan yılanla sohbet etti O anları kaydederek sosyal medya hesabına yükledi, videoyu görenler şaşkına döndü
YEREL HABERLER Yılanı deliğinden tatlı dille çıkartmaya ...
Gözleri görmeyen yaşlı adam, yıkılmak üzere olan evinde korkuyla yaşıyor
YEREL HABERLER Gözleri görmeyen yaşlı adam, yıkılmak üzere olan ...
Gözleri görmeyen yaşlı adam, yıkılmak üzere olan evinde korkuyla yaşıyor
YEREL HABERLER Gözleri görmeyen yaşlı adam, yıkılmak üzere olan ...
Mahsur kalan 4 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Mahsur kalan 4 yavru kedi itfaiye ekiplerince ...
SAÜ’den öğrencilere online psikolojik destek
YEREL HABERLER SAÜ’den öğrencilere online psikolojik destek
Adapazarı’ndan esnafa ilk aşamada 12 bin maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Adapazarı’ndan esnafa ilk aşamada 12 bin maske ...
Başkan Fevzi Kılıç, Şehit Astsubay Yaşar Güller caddesi hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Başkan Fevzi Kılıç, Şehit Astsubay Yaşar Güller ...
Sosyal mesafe kuralına uymayan 25 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Sosyal mesafe kuralına uymayan 25 kişiye ceza kesildi
93 yaşında korona virüsünü yendi alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER 93 yaşında korona virüsünü yendi alkışlarla taburcu ...
Sakarya'da kumar oynanan eve baskın; 22 bin lira 'sosyal mesafe' cezası
YEREL HABERLER Sakarya'da kumar oynanan eve baskın; 22 bin lira ...
Camiden hırsızlık yapan şüpheli, elindeki dövmeden yakalandı
YEREL HABERLER Camiden hırsızlık yapan şüpheli, elindeki dövmeden ...
Cami hırsızını elindeki dövme ele verdi Camilerde yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Cami hırsızını elindeki dövme ele verdi Camilerde ...
Açık olan kahvedeki 18 kişiye, 56 bin 700 lira ceza
YEREL HABERLER Açık olan kahvedeki 18 kişiye, 56 bin 700 lira ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X