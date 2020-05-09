Yanan evde yaşayan iki aileden 8 kişiyi itfaiye kurtardı

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<br>Güven HASBAŞ/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, Suriyeli iki ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Evde bulunanlar itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, dumandan etkilenen 4 çocuk tedaviye alındı. <br>Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 154. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4´üncü katındaki dairede, saat 05.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, iki ailenin yaşadığı evde mahsur kalan 8 kişiyi itfaiye merdiveni ile kurtardı. <br>Dumandan etkilenen 4 çocuk, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi´ne götürülerek, tedavi altına alındı.<br>Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ<br>2020-05-09 14:34:15<br>

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