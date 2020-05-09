4 metrelik pide ile 'evde kal' mesajı 

<br>Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Kaynarca ilçesinde, bir ekmek fırınında 15 kilo hamur ile yaklaşık 4 metre uzunluğunda pide hazırlanarak, üzerine susamla `Evde kal Türkiye´ yazıldı. <br>Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi´nde Ömer Ay´a ait ekmek fırınında, 15 kilo hamurla hazırlanan yaklaşık 4 metre uzunluğundaki pide, ilgi gördü. Fırına alışveriş için gelen vatandaşlar, üzerine susamla `Evde kal Türkiye´ yazılan pideyle fotoğraf çekildi. Fırın sahibi Ömer Ay, "Koronavirüs nedeniyle biz de fırıncı esnafı olarak böyle yaklaşık 4 metreye yakın bir pide yapalım dedik. Ramazan dolayısı ile `Evde kal Türkiye´ şeklinde sosyal bir mesaj vermek istedik. İnşallah ülkemiz koronavirüs belasından bir an önce kurtulur bizde normal düzenimizi döneriz" dedi. <br>Yaklaşık 2 saatlik çalışma ve pişirme süresiyle pideyi hazırlayan fırın ustası Tanju Hamarat, "Yaklaşık 15 kilo hamurdan, ekip arkadaşlarımız ile beraber pidemizi yaptık. Koronavirüs salgını nedeniyle farkındalık yaratmak istedik. Üzerine `Evde kal Türkiye´ yazdık. Evde kal, sağlıklı kal Türkiye. Fırınımız boyunca yapmaya çalıştık" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER<br>2020-05-09 14:43:55<br>
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