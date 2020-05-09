Yangında evde mahsur kalan 8 yabancı uyruklu kişiyi itfaiye kurtardı Dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 5 katlı binanın 4’üncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4’ü çocuk 8 yabancı uyruklu kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Yangın, sabah saatlerinde Karası ilçesi Yalı Mahallesi 154. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında bulunan ve yabancı uyruklu şahısların yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, evde mahsur kalarak yabancı uyruklu 4’ü çocuk olmak üzere toplam 8 kişiyi kurtardı. Yangın esnasında dumandan etkilenen vatandaşlar olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye erlerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında ise ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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