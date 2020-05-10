Türkiye Motosiklet Federasyonunun başlattığı kan verme projesine SMSK’dan destek SMSK üyesi olmayan 2 motorcuya tehlikeli motor kullanmaktan ceza kesildi Kan bağışına geldiler tehlikeli motor kullanmaktan dolayı ceza yediler

Türkiye Motosiklet Federasyonunun başlattığı kan verme projesine Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübü (SMSK) üyeleri de destek verirken, grubun üyesi olamayan ve tehlikeli motor kullanarak polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 motorcu hakkında cezai işlem uygulandı.



Dünya’da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Motosiklet Federasyonunun, Türkiye çapında başlatmış olduğu kan verme projesine üye olan Sakarya Motosikletçiler Spor Derneği de destek verdi. Sakarya Valiliğinden aldıkları özel izinle iftar sonrası Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yaklaşık 30 üyesi ile gelen motorcular gerekli formları doldurarak kan bağışında bulundu. Kızılayın kan stokunun düşüşte olduğunu duydukları için destek verdiklerini dile getiren Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübü Başkanı Adem Koç, “Bağlı bulunduğumuz Türkiye Motosiklet Federasyonunun, Türkiye çapında başlatmış olduğu kan verme projesine üyesi olduğumuz kulüp olarak, Sakarya Motosikletçiler Kulübü olarak bizde yaklaşık 2530 üyemizle destek vermek istedik. Ülkemizin bu son zamanlarda geçirmiş olduğu salgın hastalıktan dolayı Kızılayın kan stoklarında bir düşüş olduğunu duyduk ve kampanyaya bizde motosikletçiler olarak destek verdik. Hafta sonu kısıtlamasına rağmen İçişleri Bakanlığı ve Kızılay’dan alınan özel izinler ile buraya geldik ve motosikletçiler olarak elimizden geldiği kadar kan veriyoruz. Kan vermek hayat kurtarır, bütün herkesi kan vermeye davet ediyorum” dedi.



Türkiye Motosiklet Federasyonunda 5 senedir sporcu olan kulüp üyesi Mehmet Aktaş, “Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübünde üyeyim. 5 senedir federasyonda yarış yapıyorum. Yurtiçi ve yurtdışı faaliyetler gösteriyorum. Herkesi kan bağışına davet ediyorum” diye konuştu.



Öte yandan, derneğin kendi sosyal medya hesaplarından kan verme çağrısında bulunması üzerine kan bağışı yapmak için tehlikeli motor kullanarak meydana gelen ve dernek üyesi olmayan 2 motorcuya polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Ekipler yaptıkları kontrollerde ruhsatta belirtilen özelliklerinin değiştirilmesi, sigorta ve muayenesi bulunmayan bir motosikleti ise bağlayarak otoparka çekti.

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