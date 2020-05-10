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(Özel) 75 yaşındaki Şeker dede, bin bir zorluklarla bahçesinde yetiştirdiği baklaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyor Gözü gibi baktığı ve hastalığı sebebiyle toplayamadığı ürünlerin toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yardım istedi 75 yaşındaki Şeker Çakmak: “Mahsuller toplanıp ihtiyaç sahiplerine verilirse gönül rahatlığıyla uyku çekerim”

İHA

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 75 yaşındaki vatandaş, kendi bahçesinde birçok zorlukla yetiştirdiği ve gözü gibi baktığı baklaların yetkililer tarafından toplanarak ihtiyacı olanlara ve sağlık çalışanlarına dağıtılmasını istiyor.

(Özel) 75 yaşındaki Şeker dede, bin bir zorluklarla bahçesinde yetiştirdiği baklaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyor Gözü gibi baktığı ve hastalığı sebebiyle toplayamadığı ürünlerin toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yardım istedi 75 yaşındaki Şeker Çakmak: “Mahsuller toplanıp ihtiyaç sahiplerine verilirse gönül rahatlığıyla uyku çekerim”

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yaşayan ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 75 yaşındaki vatandaş, kendi bahçesinde birçok zorlukla yetiştirdiği ve gözü gibi baktığı baklaların yetkililer tarafından toplanarak ihtiyacı olanlara ve sağlık çalışanlarına dağıtılmasını istiyor.
Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Sakarya’nın Serdivan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi eski İstanbul Caddesi üzerinde yaşayan ve sokağa çıkma kısıtlaması olan 75 yaşındaki Şeker Çakmak isimli vatandaş, bahçesinde zor şartlarda yetiştirdiği ve rahatsızlıklarından dolayı kendisinin toplamakta güçlendiği baklaların yetkililer tarafından toplanarak ihtiyacı olan vatandaş ve sağlık çalışanlarına verilmesini istiyor.
İhtiyaçları Vefa Destek Grupları tarafından karşılanan 75 yaşındaki Şeker dede, hobi olarak uğraştığı bahçesinde yetiştirdiği baklaları Vefa Destek Grupları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmek için çağrıda bulundu.

"Mahsuller toplanıp ihtiyaç sahiplerine verilirse gönül rahatlığıyla uyku çekerim"
Bin bir zorluklarla yetiştirdiği mahsullerinin yetkililer tarafından toplanmasını ve ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere sağlık çalışanlarına verilmesini isteyen Şeker Çakmak, “Ben 45 gündür bu bahçenin içerisindeyim, sokağa çıkmadım ve yasağa uydum. Hem temiz havamı aldım hem kendimi korudum hem de bu mahsulü yetiştirdim. Hastalığım ve rahatsızlıklarım dolayısıyla bahçemde yetiştirdiğim baklaları kendim toplayamıyorum. Yetkili kişiler bu ürünleri toplayıp fakir, fukaraya verirlerse çok memnun olurum ve ben gönül rahatlığıyla bir uyku çekerim” dedi.

"Bunları yetiştirme amacım ihtiyaç sahibini insanlar faydalanabilsin diye"
Çakmak, “Bahçemdeki ürünleri yetkili kişilere hibe edip hayra vesile olacak şekilde ihtiyaç sahibi kişilere teslim etmelerini istiyorum. Bilhassa sağlık çalışanlarına. Devletimizden Allah razı olsun bu durumda her istediğimiz ayağımıza kadar geldi. Devletimizden memnunuz, memnun olmayacak bir Allah’ın kulu yoktur, tahmin etmiyorum. Her istediğimiz, maaşımıza kadar kapımıza kadar getirdiler daha ne isteyelim. Bu ürünleri alıp yiyemeyen ihtiyaç sahibi insanlarımız var. Benden daha düşkünleri var, onlar sebeplensinler. Benim bunları yetiştirme amacım sadece ve sadece ihtiyaç sahibi insanlar yesin diye. Herhangi bir ücret talep etmedim ve etmeyeceğim, bana devletin verdiği maaş yetiyor” diye konuştu.

"Rahatsızlıklarım dolayısıyla ürünleri toplayamıyorum"
Yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı bahçesinde yetiştirdiği ürünleri toplayamadığını dile getiren Şeker Çakmak, "Yaşım dolayısıyla benim bacaklarımda uyuşukluk var, bel fıtığım var, KOAH hastalığım ve birçok rahatsızlığım var. Rahatsızlıklarımdan dolayı bahçede bu ürünleri yetiştirirken düştüm buna rağmen Cenabı Allah bana sabır ve selamet verdi, ben de o sabırla birlikte bu mahsulü yiyecek olan kişiler için yetiştirmeye ahdettim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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