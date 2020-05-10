Kayıp Alzheimer hastası, baygın bulundu 

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<br>Ramiz Kaan OKTAR/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Pamukova ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Şevket Yavuz (87), 1 gün sonra arazide baygın bulundu. <br>Pamukova'nın Gökgöz Mahallesi´nde yaşayan Alzheimer hastası Şevket Yavuz, dün ortadan kayboldu. Yakınları, Yavuz´u tüm aramalara rağmen bulamayınca jandarmaya ihbarda bulundu. Pamukova Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu AFAD´a bildirip, yardım talep ederek, arama çalışmalarına başladı. Bugün öğle saatlerinde Yavuz, Gökgöz Mahallesi ile Teşvikiye Mahallesi arasındaki arazide baygın bulundu. Şevket Yavuz, sağlık görevlilerince ambulansla Geyve Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Pamukova Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-05-10 13:53:52<br>

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