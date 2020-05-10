Sakarya'da 65 yaş üzeri güzel havanın keyfini sürdü

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<br>Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)SAKARYA'da 4 saatlik dışarı çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, park ve bulvarlarda buluşarak güzel havanın keyfini çıkardı. <br>Sakarya´da havaların sıcak olması nedeniyle çok sayıda vatandaş sokaklara akın etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir ilk kez sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri kişiler park ve bulvarlarda buluştu. Sokaklarda yürüyüş yapan vatandaşlara polis ekipleri sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı. Günler sonra sokağa çıkarak güzel havanın keyfini süren kişilerin maske takarak önlem aldıkları görüldü.<br>DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-05-10 14:05:53<br>

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