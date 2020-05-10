Sakarya’nın Pamukova ilçesinde evinden ayrılan ve geri gelmeyen alzheimer hastası arazide baygın halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesinde ikamet eden 87 yaşındaki alzheimer hastası Ş.Y. isimli şahıs, evden ayrılarak bir daha geri gelmedi. Yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarı alan Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığından 2 Astsubay 8 er, AFAD ekipleri ve mahalleden 30 kişilik gönüllü grup ile arama başlatıldı. Yapılan arama sonucunda Ş.Y., Gökgöz Mahallesi ile Teşvikiye Mahallesi arasında arazide baygın olarak bulundu. Alzheimer hastası sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.