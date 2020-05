(Özel) Tüm hazırlıklarını tamamlayan berberler açılış saatlerini bekliyor Kuaför dükkanları, 11 Mayıs’ta hizmet vermek için son hazırlıklarını tamamladı Kuaför dükkanı sahibi Erdinç Kuruş: "Hazır kıta bir şekilde müşterilerimizi bekliyoruz" Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Hacıoğlu: “65 yaş üzeri berberlerimiz hiçbir şekilde çalışamayacak”

Sakarya’da korona virüs ile mücadele kapsamında 21 Mart’ta kapatılan kuaförler 11 Mayıs’ta hizmet vermek için son hazırlıklarını tamamladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan kuaför dükkanları 11 Mayıs’ta hizmet vermek için son hazırlıklarını tamamladı. Pandemi mücadelesinde genelgeye uyan berberler açıldıkları ilk günden itibaren müşterilerine farklı bir konsept sunacak. Berber dükkanlarında tek kullanımlık aletleri yanı sıra tıraş yapan ustalar için eldiven, maske, gözlük, bone ve siperlikler olacak. Geçici bir süre jilet ile sakal tıraşı yapılması yasaklanırken, kuaför salonlarında tıraş olmak isteyenler için aralarında sosyal mesafeyi korumak için en az 2 metrelik bir uzaklık olacak. Berber dükkanlarında randevulu sisteme geçerken hiçbir şekilde randevusuz müşteri alınmayacak. Yaklaşık 2 binin üzerinde korona virüs tedbirlerince kapatılan kuaför dükkanları yarın hizmet vermek için hazır kıta bekliyor.

Yeni konseptler ile müşterilerine hizmet vermek için hazır kıta yarını beklediklerini dile getiren kuaför dükkanı sahibi Erdinç Kuruş, “21 Mart tarihinden beri kapalıyız. 11 Mayıs Pazartesi günü yani yarın iş yerlerimizi açacağız. Federasyonumuzun bize gönderdiği yazıya göre bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Tamamen hijyen bölümü ön planda olmak üzere her şey tek kullanımlık ve kişiye özel malzemelerimizi hazırladık. Yarın müşterilerimizi bekliyoruz. Kapalı olduğumuz süreç içerisinde iş yerlerimize özel bölümler hazırlayarak müşterilerimiz için hijyeni en üst seviyeye çıkarttık. Yan yana müşteri almayacağız, bütün hazırlıklarımızı yapmış olup, müşterilerimizi beklemekteyiz şu anda” dedi.



"Hazır kıta bir şekilde müşterilerimizi bekliyoruz"

Sosyal mesafe konusunda önlem aldıklarını ve tedirgin olan müşteriler için tek kişilik odalarının olduğunu belirten Kuruş, “Bu süreçte kalabalık ortamlara girmekten çekinen müşterilerimiz için özel bir bölüm yaptık, tamamen kendisine özel ve berberi hariç başka kimse bulunmayacak şekilde bölüm hazırladık kapalı olduğumuz süreç içerisinde. Rahatlıkla gelip tıraşlarını olabilirler. Tıraş makinelerimiz, taraklarımız ve makaslarımızın hepsini kişiye özel olarak hazırladık. Yani hazır kıta bir şekilde müşterilerimizi bekliyoruz. Yoğunluk oluşmasın diye müşterilerimiz için telefonlu randevu sistemine geçtik. Herkes randevu saatinde gelecek ve böylelikle yığılmaları önleyeceğiz. Kesinlikle randevu almadan müşteri kabul etmeyeceğimizi kendilerine de ilettik. Bu süreçte tamamen randevulu sistemle çalışacağız. Yarın sabah 09.00’dan itibaren federasyonumuzun bize gönderdiği yazıyla ilgili o şekilde kurallara uyarak, müşterilerimizi sosyal mesafe kuralları çerçevesinde dükkanımıza alacağız. Maskesi olmayan müşterilerimize maskelerini hazırladık, eldivenlerini hazırladık. Müşterimizin yanında olmasa dahi maskesi ve eldivenini biz temin ettik, müşterimize maskelerini ve eldivenlerini vereceğiz. Çalışanlarımız ise tamamen beyaz önlük, gözlük, eldiven, maske ve siperlik olarak hazırlığımızı yaptık. Daha öncesinde müşterilerimiz dükkanımıza gelerek çay ve kahvelerini içebiliyorlardı, gazetelerini okuyorlardı veya arkadaşlarıyla birlikte geliyorlardı sohbet ediyorduk. Şuan sosyal mesafe kuralı olduğundan dolayı kullanılmayacak olan koltuklarımıza şerit çektik ve müşterilerimizin içeride oturup beklemesi gibi bir durum söz konusu olmayacak, sadece tıraşı olup gidecekler” diye konuştu.



"65 yaş üzeri berberlerimiz hiçbir şekilde çalışamayacak"

11 Mayıs’ta açılacak olan kuaför dükkanları için vatandaşlara bilgi veren Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Hacıoğlu, “İçişleri Bakanlığımız 14 maddelik genelge yayınladı. Dolayısıyla bu olduktan sonra kuaför dükkanları sabah saat 9.00 ile akşam 21.00 arası açık olacak. Dolayısıyla bu olduktan sonra randevulu sisteme geçiş yapıldı. Sosyal mesafe konusunda ise tıraş olma koltukları arasında en az 2 metrelik bir mesafe olmak zorunda. Müşteri karşısında eldiven maske takma zorunlu olurken geçici bir süre jilet ile sakal tıraşı yapmak yasaklandı. Dükkanların önünde beklemek toplanmak gibi bir durum söz konusu değilken müşteri isterse kendi havlusunu ve tıraş makinesini getirebilecek. Kullan at havlu ve kullan at saç önlüğü kullanımına geçildi. Kuaför dükkanlarında makasları ve makineleri steril etmek için makineler olmak zorunda ve 18 yaş atında çırak çalışması yasaklandı. 20 yaş altında çalışan çırağın ise staj belgesi olması zorunlu hale getirildi. Bir diğer önemli konu ise 65 yaş üzeri berberlerimiz var bunlar hiçbir şekilde çalışamayacak” şeklinde konuştu.

