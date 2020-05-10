(Özel) Tüm hazırlıklarını tamamlayan berberler açılış saatlerini bekliyor Kuaför dükkanları, 11 Mayıs’ta hizmet vermek için son hazırlıklarını tamamladı Kuaför dükkanı sahibi Erdinç Kuruş: "Hazır kıta bir şekilde müşterilerimizi bekliyoruz" Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Hacıoğlu: “65 yaş üzeri berberlerimiz hiçbir şekilde çalışamayacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Tüm hazırlıklarını tamamlayan berberler açılış saatlerini bekliyor Kuaför dükkanları, 11 Mayıs’ta hizmet vermek için son hazırlıklarını tamamladı Kuaför dükkanı sahibi Erdinç Kuruş: "Hazır kıta bir şekilde müşterilerimizi bekliyoruz" Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Hacıoğlu: “65 yaş üzeri berberlerimiz hiçbir şekilde çalışamayacak”

İHA

Sakarya'da korona virüs ile mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan kuaförler 11 Mayıs'ta hizmet vermek için son hazırlıklarını tamamladı.

(Özel) Tüm hazırlıklarını tamamlayan berberler açılış saatlerini bekliyor Kuaför dükkanları, 11 Mayıs’ta hizmet vermek için son hazırlıklarını tamamladı Kuaför dükkanı sahibi Erdinç Kuruş: "Hazır kıta bir şekilde müşterilerimizi bekliyoruz" Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Hacıoğlu: “65 yaş üzeri berberlerimiz hiçbir şekilde çalışamayacak”

Sakarya’da korona virüs ile mücadele kapsamında 21 Mart’ta kapatılan kuaförler 11 Mayıs’ta hizmet vermek için son hazırlıklarını tamamladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan kuaför dükkanları 11 Mayıs’ta hizmet vermek için son hazırlıklarını tamamladı. Pandemi mücadelesinde genelgeye uyan berberler açıldıkları ilk günden itibaren müşterilerine farklı bir konsept sunacak. Berber dükkanlarında tek kullanımlık aletleri yanı sıra tıraş yapan ustalar için eldiven, maske, gözlük, bone ve siperlikler olacak. Geçici bir süre jilet ile sakal tıraşı yapılması yasaklanırken, kuaför salonlarında tıraş olmak isteyenler için aralarında sosyal mesafeyi korumak için en az 2 metrelik bir uzaklık olacak. Berber dükkanlarında randevulu sisteme geçerken hiçbir şekilde randevusuz müşteri alınmayacak. Yaklaşık 2 binin üzerinde korona virüs tedbirlerince kapatılan kuaför dükkanları yarın hizmet vermek için hazır kıta bekliyor.
Yeni konseptler ile müşterilerine hizmet vermek için hazır kıta yarını beklediklerini dile getiren kuaför dükkanı sahibi Erdinç Kuruş, “21 Mart tarihinden beri kapalıyız. 11 Mayıs Pazartesi günü yani yarın iş yerlerimizi açacağız. Federasyonumuzun bize gönderdiği yazıya göre bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Tamamen hijyen bölümü ön planda olmak üzere her şey tek kullanımlık ve kişiye özel malzemelerimizi hazırladık. Yarın müşterilerimizi bekliyoruz. Kapalı olduğumuz süreç içerisinde iş yerlerimize özel bölümler hazırlayarak müşterilerimiz için hijyeni en üst seviyeye çıkarttık. Yan yana müşteri almayacağız, bütün hazırlıklarımızı yapmış olup, müşterilerimizi beklemekteyiz şu anda” dedi.

"Hazır kıta bir şekilde müşterilerimizi bekliyoruz"
Sosyal mesafe konusunda önlem aldıklarını ve tedirgin olan müşteriler için tek kişilik odalarının olduğunu belirten Kuruş, “Bu süreçte kalabalık ortamlara girmekten çekinen müşterilerimiz için özel bir bölüm yaptık, tamamen kendisine özel ve berberi hariç başka kimse bulunmayacak şekilde bölüm hazırladık kapalı olduğumuz süreç içerisinde. Rahatlıkla gelip tıraşlarını olabilirler. Tıraş makinelerimiz, taraklarımız ve makaslarımızın hepsini kişiye özel olarak hazırladık. Yani hazır kıta bir şekilde müşterilerimizi bekliyoruz. Yoğunluk oluşmasın diye müşterilerimiz için telefonlu randevu sistemine geçtik. Herkes randevu saatinde gelecek ve böylelikle yığılmaları önleyeceğiz. Kesinlikle randevu almadan müşteri kabul etmeyeceğimizi kendilerine de ilettik. Bu süreçte tamamen randevulu sistemle çalışacağız. Yarın sabah 09.00’dan itibaren federasyonumuzun bize gönderdiği yazıyla ilgili o şekilde kurallara uyarak, müşterilerimizi sosyal mesafe kuralları çerçevesinde dükkanımıza alacağız. Maskesi olmayan müşterilerimize maskelerini hazırladık, eldivenlerini hazırladık. Müşterimizin yanında olmasa dahi maskesi ve eldivenini biz temin ettik, müşterimize maskelerini ve eldivenlerini vereceğiz. Çalışanlarımız ise tamamen beyaz önlük, gözlük, eldiven, maske ve siperlik olarak hazırlığımızı yaptık. Daha öncesinde müşterilerimiz dükkanımıza gelerek çay ve kahvelerini içebiliyorlardı, gazetelerini okuyorlardı veya arkadaşlarıyla birlikte geliyorlardı sohbet ediyorduk. Şuan sosyal mesafe kuralı olduğundan dolayı kullanılmayacak olan koltuklarımıza şerit çektik ve müşterilerimizin içeride oturup beklemesi gibi bir durum söz konusu olmayacak, sadece tıraşı olup gidecekler” diye konuştu.

"65 yaş üzeri berberlerimiz hiçbir şekilde çalışamayacak"
11 Mayıs’ta açılacak olan kuaför dükkanları için vatandaşlara bilgi veren Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Hacıoğlu, “İçişleri Bakanlığımız 14 maddelik genelge yayınladı. Dolayısıyla bu olduktan sonra kuaför dükkanları sabah saat 9.00 ile akşam 21.00 arası açık olacak. Dolayısıyla bu olduktan sonra randevulu sisteme geçiş yapıldı. Sosyal mesafe konusunda ise tıraş olma koltukları arasında en az 2 metrelik bir mesafe olmak zorunda. Müşteri karşısında eldiven maske takma zorunlu olurken geçici bir süre jilet ile sakal tıraşı yapmak yasaklandı. Dükkanların önünde beklemek toplanmak gibi bir durum söz konusu değilken müşteri isterse kendi havlusunu ve tıraş makinesini getirebilecek. Kullan at havlu ve kullan at saç önlüğü kullanımına geçildi. Kuaför dükkanlarında makasları ve makineleri steril etmek için makineler olmak zorunda ve 18 yaş atında çırak çalışması yasaklandı. 20 yaş altında çalışan çırağın ise staj belgesi olması zorunlu hale getirildi. Bir diğer önemli konu ise 65 yaş üzeri berberlerimiz var bunlar hiçbir şekilde çalışamayacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alzheimer hastası arazide baygın halde bulundu
YEREL HABERLER Alzheimer hastası arazide baygın halde bulundu
SUBÜ’de final sınavlarının yöntemi belli oldu
YEREL HABERLER SUBÜ’de final sınavlarının yöntemi belli oldu
Öğretmenlerinin Anneler Günü'nü evlerinden kutladılar
YEREL HABERLER Öğretmenlerinin Anneler Günü'nü evlerinden kutladılar
Sakarya'da 65 yaş üzeri güzel havanın keyfini sürdü
YEREL HABERLER Sakarya'da 65 yaş üzeri güzel havanın keyfini sürdü
Kayıp Alzheimer hastası, baygın bulundu 
YEREL HABERLER Kayıp Alzheimer hastası, baygın bulundu 
Kısıtlama gününde boş cadde ve sokaklar onların oldu 65 yaş üzeri vatandaşlar 4 saatlik izinde sokaklara akın etti 88 yaşındaki Faruk İşeriÇ “İyi bir karar oldu, bizim yaştakiler bir nefes almış olacak bugün” 72 yaşındaki İzzet Özdemir: “Yürümeyi unutmuşuz, yürürken ayaklarım karıncalanıyor”
YEREL HABERLER Kısıtlama gününde boş cadde ve sokaklar onların ...
(Özel) 75 yaşındaki Şeker dede, bin bir zorluklarla bahçesinde yetiştirdiği baklaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyor Gözü gibi baktığı ve hastalığı sebebiyle toplayamadığı ürünlerin toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yardım istedi 75 yaşındaki Şeker Çakmak: “Mahsuller toplanıp ihtiyaç sahiplerine verilirse gönül rahatlığıyla uyku çekerim”
YEREL HABERLER (Özel) 75 yaşındaki Şeker dede, bin bir zorluklarla ...
(Özel) Herkes evlerinde otururken onlar çalışıyor Kuzey Marmara Otoyolu’nu belirlenen tarihte hizmete açabilmek için dur durak bilmiyorlar Otoyolun çalışmaları kısıtlama günlerinde de hız kesmeden sürüyor
YEREL HABERLER (Özel) Herkes evlerinde otururken onlar ...
65 yaş üstü vatandaşlar için parklar ve banklar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER 65 yaş üstü vatandaşlar için parklar ve banklar ...
Türkiye Motosiklet Federasyonunun başlattığı kan verme projesine SMSK’dan destek SMSK üyesi olmayan 2 motorcuya tehlikeli motor kullanmaktan ceza kesildi Kan bağışına geldiler tehlikeli motor kullanmaktan dolayı ceza yediler
YEREL HABERLER Türkiye Motosiklet Federasyonunun başlattığı kan ...
İzin aldılar, iftardan sonra 'kan' bağışladılar
YEREL HABERLER İzin aldılar, iftardan sonra 'kan' bağışladılar
Boş yolda kontrolden çıkan PTT aracı aydınlatma direğini devirerek karşı şeride geçti
YEREL HABERLER Boş yolda kontrolden çıkan PTT aracı aydınlatma ...
Yangında evde mahsur kalan 8 yabancı uyruklu kişiyi itfaiye kurtardı Dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yangında evde mahsur kalan 8 yabancı uyruklu kişiyi ...
4 metrelik pide ile 'evde kal' mesajı 
YEREL HABERLER 4 metrelik pide ile 'evde kal' mesajı 
Yanan evde yaşayan iki aileden 8 kişiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yanan evde yaşayan iki aileden 8 kişiyi itfaiye ...
Balkonda düşen kadına sağlık ekibi, itfaiyenin kapıyı açmasıyla ulaşabildi
YEREL HABERLER Balkonda düşen kadına sağlık ekibi, itfaiyenin kapıyı ...
Sokağa çıkamayan çocukları için evinin bahçesine oyun parkuru kurdu İki kardeş babalarının kurduğu alanda doyasıya eğleniyor
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayan çocukları için evinin bahçesine oyun ...
Sakarya'da suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Sakarya'da suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama
Sakarya’da iş yerlerinden haraç alan suç örgütü çökertildi: 4 tutuklama Geçtiğimiz hafta bir iş yeri sahibini yaralayan çete üyeleri kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya’da iş yerlerinden haraç alan suç örgütü ...
Başkan Kılıç ilçedeki sağlık çalışanlarının anneler gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç ilçedeki sağlık çalışanlarının anneler ...
Hendek Belediyesi çalışanlarına promosyon morali
YEREL HABERLER Hendek Belediyesi çalışanlarına promosyon morali
Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirdeki her haneye maske ulaştırmak için proje başlattı Başkan Yüce, “Her haneye maske ulaştıracağız”
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirdeki her haneye ...
Sokağa çıkma kısıtlama öncesi uzun kuyruklar oluşturdular
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlama öncesi uzun kuyruklar ...
Su bidonuyla yaptığı maske ilgi çekti
YEREL HABERLER Su bidonuyla yaptığı maske ilgi çekti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X