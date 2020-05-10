Şehit annesi, Anneler Günü'nde oğlunun mezarını ziyaret etti

<br>Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya),(DHA) SAKARYA´nın Kaynarca ilçesinde, Sevim Cansız (51) sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle izin alarak Anneler Günü'nde şehit oğlu Mansur Cansız´ın mezarını ziyaret etti. 4 yıldır her Anneler Günü'nde oğlunun mezarına geldiğini belirten Sevim Cansız, oğlunu çok özlediğini söyledi.<br>2016 yılında Mardin´in Dargeçit ilçesinde bölücü terör örgütü PKK´lı teröristler tarafından kontrol noktasına düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mansur Cansız´ın Kaynarca'da yaşayan annesi Sevim Cansız, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı'ndan aldığı izinle oğlunun mezarını ziyaret etti. Mezar taşını okşayan ve dua eden anne Sevim Cansız, oğlunu çok özlediğini belirtti. 4 yıldır her Anneler Günü'nde oğlunun mezarına geldiğini belirten Cansız, "Şehit oldu oğlum, ben de 4 yıldır oğlumun mezarına geliyorum Anneler Günü'nde. Hasreti yaktı beni, çok özlüyorum onu. Benim gibi şehit annesi olanlar hep böyle geliyorlar mezar başına, hepsine peygamber sabrı diliyorum. Sahiden çok zor, çok özledim oğlumu" dedi.<br> DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER<br>2020-05-10 17:08:31<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.