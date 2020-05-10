100 yaşını aşmış 5 bin 529 anne için hatıra ormanı

<br>Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA) İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Hazreti Hatice Vakfı tarafından 81 ilde yaşayan 100 yaşın üzerindeki 5 bin 529 anne için Adapazarı´nda 3 hektarlık alanda hatıra ormanı oluşturuldu. <br>İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazreti Hatice Vakfı tarafından hazırlanan proje kapsamında, Türkiye genelinde yaşayan 100 yaşını aşmış 5 bin 529 anne için Adapazarı Karaman Mahallesi´nde 3 hektarlık alanda hatıra ormanı oluşturuldu. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ve Hazreti Hatice Vakfı Başkanı Alpay Tarhan hatıra ormanına fidan dikti. <br>Vali Ahmet Hamdi Nayir yaptığı konuşmada, ''Bu güzel, anlamlı organizasyon için şehrimizin seçilmiş olması onur vericidir. Bu bağlamda başta sayın bakanlarımız olmak üzere burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz'' dedi. <br>Hazreti Hatice Vakfı Başkanı Alpay Tarhan ise, ''Bizlerin ilk önceliği Hazreti Hatice´nin ismini yaşatmaktır. Bu anlamda bugün Türkiye´de yaşayan 100 yaşını aşmış tüm annelerimiz için hiçbir ayrım yapmadan burada bir hatıra ormanı hazırladık'' diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-05-10 17:11:07<br>

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