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Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’ndan ‘Su’ açıklaması SASKİ'de konuyla alakalı yazılı açıklamada bulundu

İHA

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek'te su da ortaya çıkan kötü kokuyla alakalı yaptığı açıklamada ilk andan itibaren durumu SASKİ ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirdiklerini belirtti. SASKİ ise yaptığı yazılı açıklamada, "Alınan numuneler ve yapılan ilk analizlerde klor nedenli bir kokunun varlığına neden olacak miktarda klor bulunmadığı, standartlar çerçevesinde normal seviyede klor bulunduğu da tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’ndan ‘Su’ açıklaması SASKİ'de konuyla alakalı yazılı açıklamada bulundu

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek’te su da ortaya çıkan kötü kokuyla alakalı yaptığı açıklamada ilk andan itibaren durumu SASKİ ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirdiklerini belirtti. SASKİ ise yaptığı yazılı açıklamada, "Alınan numuneler ve yapılan ilk analizlerde klor nedenli bir kokunun varlığına neden olacak miktarda klor bulunmadığı, standartlar çerçevesinde normal seviyede klor bulunduğu da tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
29 Nisan günü Hendek ilçesinde su da ortaya çıkan kötü kokunun nedeniyle Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu bir açıklama yaptı. Başkan Babaoğlu yaptığı açıklamada yaşanan olayın ilk dakikasından itibaren konuyla ilgilendiklerini ve durumu yetkili birimler bildirdiklerini açıkladı. Babaoğlu ayrıca Hendek’in Mayıs ve Haziran su tüketim bedellerinden muaf tutulmasını da istedi.

Sabotaj açıklaması panik oluşturmuştur
Başkan Turgut Babaoğlu yaptığı açıklamada, “29 Nisan Çarşamba günü iftara yakın saatlerde çeşme sularımızda ortaya çıkan kötü kokuyla ilgili endişelerimizin giderilmemesi üzerine sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayım. Dikmen Balkaya içme suyu hattı hatırlanacağı üzere 1998 yılında Hendek eski Belediye Başkanımız rahmetli emekleriyle şehrimize kazandırılarak hizmete açılmıştı. İlgili kanun düzenlemeleri sonrasında Hendek Zeki Cömert’in Belediyesinin eskisi gibi içme suyu açmakapama, faturalandırma ve tesis yatırımı gibi bir yetkisi kalmadığı için, İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği kapsamında bu yetki sadece Büyükşehir Belediyesine bağlı SASKİ Genel Müdürlüğüne verilmişti. Buna rağmen bu iş Büyükşehir Belediyesinin görevi demeden, Hendek halkının sağlığını korumak ve sıkıntılı süreci acilen geride bırakmak adına konunun yakından takipçisi olduk. Kokunun tespit edildiği ilk andan itibaren durumu acilen SASKİ ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne bizzat bildirerek, numune alınmasını ve gerekli incelemelerin başlamasını sağladık. Ardından SASKİ’den tarafımıza ulaşan ilk bilgileri sizlere ilan ettik. Salgın nedeniyle geçirdiğimiz bu zor dönemde, bu kriz hepimizi endişelendirmiş ve o gece sahur vakti yapılan sabotaj açıklaması panik oluşturmuştur” dedi.

İki aylık muafiyet önemli bir adım olacaktır
Gerekli tedbirleri kısa sürede alındığını belirten Başkan Babaoğlu, “Ortaya çıkan kötü kokuyla birlikte depo ve şebekelerin boşaltılarak gerekli tedbirlerin kısa sürede alındığını biliyoruz. Alınan tedbirler sonrasında suda hiçbir sakınca olmadığı öğrenilirken, kolluk kuvvetleri tarafından olay titizlikle soruşturulmaktadır. Bu sorunun başından itibaren ciddiyetle ve acil bir şekilde çözülerek, doğru bilginin devletimizin stratejik kurumlarından biri olan SASKİ tarafından paylaşmasını bekledik. Bu açıklamaları yapması gereken SASKİ’nin su güvenliğinde yaşanan endişeleri gidererek, tahlil sonuçlarını, kötü kokunun nedenini ve ayrıca depoya müdahale var mı yok mu, varsa nasıl oldu ve bundan sonrasıyla ilgili konularda Hendekli hemşehrilerimizi aydınlatmasını bekliyorum. Su kesintisi yapılana kadar o süre içinde tüm yaşananlarla ilgili SASKİ’nin acilen açıklama yapmasını ve bizde gerçekleri öğrenmek istiyoruz. Gelinen bu noktada hayat kaynağımız olan su konusunda, Büyükşehir Belediyemize hemşehrilerim adına bir de önerim olacaktır. Salgın tehdidi altında yaşadığımız bu kriz sonrasında, Hendekli hemşehrilerimden Mayıs ve Haziran ayları su tüketim bedelleri alınmamasını istiyoruz. Ayrıca ilk Büyükşehir Belediye meclisinde gündeme getireceğimiz ve maddiyatla ölçülmemesi gereken bu iki aylık muafiyet önemli bir adım olacaktır. Sağlık her şeyden önce gelir diyerek sözlerime son verirken sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum” diye konuştu.

SASKİ’den yazılı açıklama
SASKİ'den konuyla alakalı yapılan yazılı açıklamada ise, "29 Nisan tarihinde saat 19.30 civarında Hendek Şube Müdürlüğümüz tarafından içme suyunda koku olduğu tespit edilmiştir. Kurumumuzca ivedilikle görevlendirilen ekiplerimiz tarafından depo ve şebekelerimizde yapılan ölçümler sonucunda klor miktarlarının 0,5 miligram litre normal ve standart seviyede olduğu tespit edilmiştir. Ancak suda benzin ya da plastik kokusuna benzer bir koku bulunduğu görevliler tarafından tespit edilmiştir. Bu tespit sonucunda su parametrelerinin detaylı analizlerini yapmak üzere şebekenin farklı noktalarından İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Hıfzısıhha ve kendi ekiplerimizce ayrı ayrı su numuneleri alınmıştır. Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan numuneler analiz edilmek üzere İstanbul 1 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarına acilen gönderilmiştir. Depolarda ve şebekede tahliye işlemi devam ederken ekipler Hendek ilçemizin ana içmesuyu kaynağı olan ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta ve 750 metre kotundaki DikmenBalkaya Kaynağına gidilmek suretiyle kokunun kaynağı araştırılmıştır. Hendek ilçesinin içme ve kullanma su ihtiyacının temin edildiği bu kaynaktan kilit altında tutulan maslaklar marifetiyle toplanan su, çelik isale hatları vasıtasıyla içmesuyu depolarına ulaştırılmaktadır. Alınan numuneler ve yapılan ilk analizlerde klor nedenli bir kokunun varlığına neden olacak miktarda klor bulunmadığı, standartlar çerçevesinde normal seviyede klor bulunduğu da tespit edilmiştir. Anlık olarak durumu takip eden SASKİ Genel Müdürlüğümüz ekipleri aynı gün saat 22.30 itibariyle sistemdeki suyun tahliye edilmesi ve maslağın arındırılması sayesinde içmesuyu hattında koku kalmadığını tespit etmişlerdir” denildi.

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