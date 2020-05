Karavan turizmi, korona virüsten dolayı tatilcilerin vazgeçilmezi oldu Salgın nedeni ile tatilcilerin yeni gözdesi karavan turizmi Evlerine gitmek istemeyen sağlık çalışanları da karavana ilgi gösteriyor Başoğlu Karavan Yönetim Kurulu Başkanı Engin Başoğlu: “Taleplerde bir artış var, Cumartesi günleri bile mesai yapmaya başladık”

Kış ayında Türkiye’nin kapısını çalan ve birçok vatandaşın yaz tatili planını suya düşüren korona virüs salgınına karşı kalabalık ortamlara girmek istemeyen tatilciler çareyi karavan turizminde buldu.

Küresel salgın olan ve Türkiye’de 11 Mart’ta görülen ilk vak'anın ardından büyük bir panik yaşatan korona virüs için ülkede genelinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bu kapsamda getirilen kısıtlamalar sonucunda yazın tatil planı yapan bazı vatandaşların tatil planları değişiklik gösterirken kalabalık ortamlara girmek istemeyen vatandaşlar çareyi karavan turizminde buldu.

Yabancı ülkelerde sıklıkla rastlanan karavan turizmi ülkemizde fazla rehavet görmezken salgın nedeni ile tatilcilerin vazgeçilmezi oldu. Sakarya’nın Arifiye ilçesinde karavan üretimi yapan bir firma ise Türkiye ve dünyanın birçok ülkesine siparişler artınca çalışmalarını tam kapasite arttırdığını belirtti. Tedbirleri elden bırakmak istemeyen bazı vatandaşlar ailesiyle izole bir tatil için karavanı tercih etmeye başladı. Kiralanma işlemlerinin de arttığı bugünlerde 35 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulan karavanlarda, en çok tercih edilen model ise trafik tescil kaydı gerekmeyen 750 kilonun altındaki karavanlar oluyor. Ayrıca bu dönemde risk grubu içerisinde yer alan sağlık çalışanlarının da bir kısmı da karavana ilgi göstermeye başladı.



Artış olan talepleri karşılamak için mesaimizi artırdık

Taleplerde oluşan artışa cevap verebilmek için mesai artırdıklarını dile getiren Başoğlu Karavan Yönetim Kurulu Başkanı Engin Başoğlu, “Karavan her zaman tercih edilen bir şeydir ama bizim ülkemize maalesef biraz geç girmeye başladı. Korona virüsü dolayısıyla maalesef herkes bir sıkıntı yaşamaya başladı. Tatil hayali kuran birçok insan başta olmak üzere herkesin bir noktada sıkıntıları oluştu. Bu son zamanlarda da tabi insanlar ne yapacağını da şaşırıyor, otellere gidildiğinde otellerde sıkıntı olduğu söyleniyor. Ama tabi doğa her zaman insanları kendi içerisine alıyor, şuanda karavanların gözde olmasının sebebi insanların artık doğaya kaçmak istemesi ve kamp yapmak istemesi. En doğru şeylerin bunlar olduğunun farkında. Bizde de buna paralel olarak tabi taleplerde bir artış var, biz ihracatçı firmayız. Şuana kadar belirli bir programla gidiyorduk, şimdi dış piyasada da korona virüsü aynı zamanlarda iniş göstermeye başladı bazı ülkelerde. Bu inişten dolayı iç piyasa talebinde bir hareketlilik başladı. Ve aynı paralellik 39 tane ülkeye ürün gönderiyoruz, bu ülkelerde de virüsün aşağı doğru inmesiyle birlikte oralardan da talepler başladı. Bizde bunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz, Cumartesi günleri bile mesai yapmaya başladık” dedi.



Pratik ve ekonomik olan 750 kiloluk karavanlar daha çok tercih ediliyor

Trafik tescil kaydı olmayan 750 kilo ve altındaki karavan modellerinin daha çok tercih edildiğini belirten Başoğlu, “Son zamanlarda 750 kilogram olan karavanlar tercih ediliyor. Çünkü hem çok daha pratik ve ekonomik. 4 kişilik bir aileye hitap eden ve birde trafik tescil kaydı da yok bunlarda dünyada her zaman vergiden muaf olan karavanlardır. Mesela bizim ürünler 750 kilogramı geçmediği için sadece yazın karavanı kullanayım olayı olmuyor, her hafta sonu kullanabiliyor. Yani bir yıl içerisindeki 52 hafta sonunda da karavanı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz” diye konuştu.



Şuana kadar yaklaşık 10 sağlık çalışanına karavan verdik

Satın almak yerine bazı vatandaşların karavanları kiralama yöntemiyle de kullanmaya başladıklarını aktaran Başoğlu, “Avrupa’da çok yaygın karavan olayı ancak bizim halkımızda biraz mülkiyetçilik var. Şimdi yavaş yavaş bu pazara giren firmalar var, onlarda bizden alıp piyasada bunları kiralamaya başladı. Onlarla beraberce bu pozisyonları oluşturuyoruz, kiralamak isteyen şirketler bizden alıyor ve insanlarda oradan kiralamaya çalışıyorlar. Bu süreçte sağlık çalışanlarından da bir talep artışı söz konusu, şuana kadar biz yaklaşık 10 sağlık çalışanına karavan verdik. Salgın dolayısıyla evine gidemiyor belki o ortamı da farklı bir yerde bulamadığı için karavana yöneliyor ama o karavanları da bu süreç sona erdikten sonra inşallah normal hayatında da kullanabilecekler” şeklinde konuştu.



Bir evden fazlası

Karavanın özelliklerinden ve kampçılığın güzelliğinden söz eden Başoğlu, “Kampçılık çok güzel bir şey tabi. İnsanlar çoluk çocuğuyla kamplara gittikleri zaman zaten kamplarda gereken altyapı var. Öbür taraftan karavanın altyapısını da zaten biz firma olarak karşılıyoruz. Karavanda sıcak suyunuz, güneş enerjiniz, ısıtma sistemleri, buzdolabı ve mutfağınız var. Ve hatta klima koyulabiliyor, buna istinaden uydu anteni ile dünyanın her tarafını seyredebilirsiniz” ifadelerini kullandı.



Talebin artması bizim fiyatlarımızı etkileyen bir şey değil

Korona virüs nedeniyle taleplerin artmasından dolayı fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapmadıklarını da söyleyen Başoğlu, “Talebin artması bizim fiyatlarımızı etkileyen bir şey değil. Prosedür gereği bazen bazı malzemelerde fiyat farklılıkları olduğu zaman bizde onları yansıtabiliyoruz onun haricinde öyle fırsatçılık yapacak bir firma değiliz. Biz 42 senelik bir firmayız ve şuanda dünyanın bütün kıt'alarına giden ve tamamıyla dizaynı kendimize ait olan bir firmayız. Yüzde 60’ı ihraç eden bir firmayız, Caretta bugün bir dünya markası ve Türkiye’nin de gururu olan bir markadır yani. Mesela önümüzdeki hafta Norveç ve Kore’ye karavanlarımızı göndereceğiz. Hatta biz bir tık daha ileriye gideceğiz, virüs olmasaydı bizim niyetimiz Meksika’da bir montaj hattı kurmaktı, oradan da Amerika pazarına girmekti. İnşallah oda yakın bir gelecekte olacak” dedi.



Bize gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz

Karavanın insan için en güzel arkadaş ve partner olduğunu dile getiren Başoğlu, “Karavan insanın evi gibi bir olay, doğadasınız. Ben her zaman şunu söylerim, yani bir sağanak yağmuru bir karavanda yemedikten sonra ben size karavanı nasıl anlatayım, bunu tecrübe edineceksiniz. Ve karavan artık vazgeçilmez en güzel partner ve en güzel arkadaşınız olur. Biz çalışmalarımızı sürdürüyor ve bize gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. İnsanlara bu güzel şeyleri sunmaktan bizde gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

