Cinayet şüphelisi muhtar teslim oldu, 'odun' tartışmasında vurduğunu söyledi (2)

<br>TUTUKLANDISakarya´nın Hendek ilçesinde tartıştığı Turgay Baş´ı öldüren muhtar Salih Tekraş, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemiyle adliyeye sevk edildi. Salih Tekraş, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-05-11 18:50:51<br>
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