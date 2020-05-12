Dekan Dikmen: “Hemşireler enfeksiyon kontrolünde önemli role sahip”

SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen 1218 Mayıs Dünya Hemşireler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, “Özellikle hemşireler, enfekte hastalarla yakın temasta oldukları için enfeksiyon kontrolünde ve halk sağlığının devamlılığında önemli bir role sahipler” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen 1218 Mayıs Dünya Hemşirelik Haftası’nı tebrik etti. 2020 yılının daha önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya Hemşirelik Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Dekan Dikmen, Kovid19 pandemisi nedeniyle yaşanan sıkıntılı günlerde en ön saflarda savaş veren hemşirelere minnettar olduklarını belirtti. Dikmen, 20202021 Akademik Yılı’ndan itibaren öğrenci almayı planladıkları Hemşirelik Bölümü’nde ise en iyi şekilde eğitim vermek için yapılanma çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını söyledi.



Sağlık sisteminin bel kemiği

Hemşirelerin dünya sağlığı için öncü bir ses olduğunu, toplum için var olduklarını ve vazgeçilmez bir yerleri bulunduğunu vurgulayan SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, “Özellikle hemşireler, enfekte hastalarla yakın temasta oldukları için enfeksiyon kontrolünde ve halk sağlığının devamlılığında önemli bir role sahipler. Bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirler ile ilgili görevlerin çoğunu üstleniyorlar. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde yaptığı konuşmada, ‘Hemşireler sağlık sisteminin belkemiğidir. Bugün birçok hemşire salgına karşı verilen savaşta ön saflarda yer alıyor” sözleriyle hemşirelerin bu süreçte oynadığı rolün önemi vurgulamıştır” dedi.



Sağlık için öncü bir ses

Dünyada sağlık alanındaki insan gücünün yüzde 50’sini hemşirelerin ve ebelerin oluşturduğunu belirten Dikmen, “Güney Doğu Asya ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada hemşire açığı var. Dünya Sağlık Örgütü, sürdürülebilir kalkınma kapsamındaki sağlıklı bireyler hedefine ulaşabilmek için 2030 yılına kadar 9 milyon hemşireye ve ebeye daha ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Bu doğrultuda Türk Hemşireler Derneği’nin de üyesi olduğu Uluslararası Hemşireler Konseyi, 2020 yılı Hemşireler Haftası’nın temasını “Hemşireler: Dünya Sağlığı İçin Öncü Bir Ses” olarak belirledi” diye konuştu.



Hastalarla yakın temas

Dikmen, “Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyadaki meslektaşlarımız, Dünya Hemşireler Yılı’nda yaşanan bu pandemi sürecinde dünya sağlığı için toplumumuza nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak adına ön saflarda görev alıyor. Bu süreçte hastalarla yakın temasta çalışan hemşireler, olası/tanılı Kovid19 hasta veya sağlıklı bireylere hizmet sunuyor. Kovid19 mücadelesi de gösteriyor ki, hemşirelik mesleği toplum için var. Çünkü hemşireler; her koşulda, kişisel tercihlerinden ve değerlerinden bağımsız olarak hizmet sundukları bireylerin sağlığını ve bakımlarını öncelikli olarak görüyorlar” şeklinde konuştu.



Vazgeçilmez hizmet

Prof. Dr. Dikmen, “Pandemi ile mücadelede, verilen sağlık hizmetinin daha nitelikli ve güvenli olmasını sağlamak için yaşanan ve dile getirilen sorunların çözülmesi önemli. Bu nedenle karar vericilerin ve yöneticilerin hemşirelerin ve tüm sağlık çalışanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak girişimlerde bulunmaları gerekiyor. Tüm dünyayı sarsan bu pandemi ortamında, insanlığa vazgeçilmez hizmet vermenin gururunu yaşayan, hemşire olmanın verdiği güce ve donanıma sahip hemşirelerin 1218 Mayıs Dünya Hemşirelik Haftası’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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