Sakarya’da son iki günde 6 vak'a görüldü İl Pandemi Kurulunda şehirdeki son durum ele alındı Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: “Mevcut hasta sayımızın yüzde 69’u taburcu edildi” “Akyazı’da istemediğimiz bir durum oldu, 56 kişi kontrol amaçlı karantinaya alınacak”

Sakarya’da son iki günde görülen korona virüs vak'a sayısının 6 olduğunu belirten Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Akyazı’da bir kişinin kendisinde var olan semptomları dikkate almadan değişik ortamlarda bulunarak temas ettiği 56 kişinin kontrol amaçlı karantinaya alındığı olay ile ilgili, “Her şey çok normal giderken bir kişinin durumu tam tersine çevirebildiğini bu hadiseden de görebiliyoruz” dedi.



Tüm dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan salgının önlenmesine dair ülke genelinde alınan tedbir kararı ile il özelinde alınacak ek önlemlerin görüşüldüğü İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Şehir genelinde salgınla ilgili son durumun ele alındığı toplantıda vak'alara dair veriler aktaran Vali Nayir, mevcut hasta sayısının yüzde 69’unun taburcu edildiğini ve son 2 günde ise şehir genelinde ise vak'a sayısının 6 olduğunu söyledi.



Enfekte olan sağlık personellerinin büyük bir kısmının tedavi olarak iyileştiğini, o konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını da dile getiren Nayir, emniyet teşkilatı içerisinde enfekte olan 20 personelden 11’inin iyileştiğini, 9’unun takibinin devam ettiğini ve jandarma teşkilatında ise virüs kapan 2 personelinde iyileştiğini aktardı. Vali Ahmet Hamdi Nayir, Akyazı ilçesinde kendisinde var olan semptomları dikkate almadan değişik ortamlarda bulunan bir kişinin temas ettiği 56 kişinin de karantinaya alınacağını ifade etti.



Son iki günde 6 vak'a

Sakarya’da ilk vak'anın 18 Mart tarihinde görüldüğünü açıklayan Vali Nayir, vak'a sayılarının gün geçtikçe azaldığını ve son iki günün vak'a sayısının 6 olduğunu söyleyerek, “Artık hayatımızın bir parçası haline gelen bu salgın, dünyada daha önceki tarihlerde başlamış olmasına rağmen ülkemizdeki ilk vak'a 11 Mart’ta görülmüştü. İlimizde de 18 Mart itibariyle 3 vak'a görülmüştü. Bugün ülkemizde vak'aların görülüşünün ikinci ayı tamamlanmış oldu. Her günün akşamında Sayın Sağlık Bakanımızın verilere dair paylaşımlarını izliyoruz, geldiğimiz noktada verilen mücadeledeki başarıyı da birlikte görüyoruz. Ülke başarısı gibi ilimizde de aldığımız sonuçların güzel olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz dönem içerisinde pozitif vak'a bakımından 2 günün kıyaslamasını yaptığımızda 100’lü, 75’li artışlar görüyorduk, oran olarak da büyük artışlar oluyordu. Son günlerde vak'a sayılarındaki artış önemli ölçüde azaldı. Son iki günün vak'a artışları 3’er olarak gerçekleşti” dedi.



Akyazı’da istemediğimiz bir durum oldu

Akyazı ilçesinde yaşanan durum hakkında konuşan Nayir, “Ancak bu verilerin gevşememize sebep olacak durum olmadığını bilmemiz gerekiyor. Düne kadar yapılan testlerde büyük oranda düşüş gözlemlenirken, Akyazı’da bir vatandaşımızın kendisinde var olan semptomları dikkate almadan değişik ortamlarda bulunduğu ortaya çıktı. En son temaslı sayısı 56 olarak tespit edilen bu kişiler kontrol amaçlı karantinaya alınacaklar. Her şey çok normal giderken bir kişinin durumu tam tersine çevirebildiğini bu hadiseden de görebiliyoruz. Geldiğimiz noktada alınan tedbirlerin, yapılan uygulamaların olumlu sonuçlarını görmemize rağmen hala işi daha sıkı tutmamız yönündeki kanaatimizi tekrar ediyoruz. Her geçen gün eski normal olmasa da yeni normale dönüş için büyük bir gayret var” diye konuştu.



Mevcut hasta sayısının yüzde 69’u taburcu edildi

Bugüne kadar il genelinde salgınla ilgili vak'alara dair verileri de aktaran Vali Nayir, “Toplama bakarsak mevcut hasta sayımızın yüzde 69’u taburcu edildi, bu da elimizi rahatlatan, yatak kapasitemizi rahatlatan bir durumdur. Enfekte olan sağlık personellerimizin çok büyük bir kısmı hamd olsun tedavi olup iyileşti, o konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Emniyet teşkilatımız içerisinde en son enfekte olan 20 personelimiz vardı, onlardan 11’i iyileşti, 9’unun takibi devam ediyor. Jandarma Teşkilatımızda da yine virüs kapan 2 personelimiz vardı, onlar da iyileşti. Adapazarı’nda 4 yerde, Sapanca ve Geyve’de 1’er yerde olmak üzere bugüne kadar 6 ayrı yerde karantina uygulamıştık, bugün için Akyazı’da da aynı karar alınıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız ile birlikte aldığımız sağlık tedbirleri ve güvenlik tedbirleriyle birlikte bin 560 kişinin cezaevinden tahliyelerini sağladık. Yine bu süreç içerisinde 2 bin 538 yurt dışından gelen vatandaşımızı ilimizde 14 gün karantinada tuttuk ve hepsini memleketlerine sağlıklı bir şekilde gönderdik, onlarla ilgili herhangi bir bulaşma söz konusu olmadı, ilimizden güzel duygularla ayrılmalarını sağladık” şeklinde konuşu.



Vefa Sosyal Destek Grupları günlük bin civarında talep karşılıyor

Sokağa çıkma yasakları kapsamında evde kalan belirli yaş grubundaki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması adına Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki bin 665 personelin özverili bir şekilde görevlerini yaptıklarını ifade eden Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “Emniyet, Jandarma, AFAD, Sağlık, Milli Eğitim, Müftülük, Belediyeler ile Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerinden oluşan gruplarımız günlük bin civarında talebi karşılıyor, dışarıdan ilacını alamayan, ekmeğini alamayan, maaşını alamayan kişilerin yardımına koşuyorlar. Geçtiğimiz günlerde Valiliğimiz koordinesinde, Büyükşehir Belediyemizin, Ticaret ve Sanayi Odamızın, Ticaret Borsamızın, hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla hazırlanan 25 bin gıda paketinin yine Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla dağıtımını gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.



Sağlık ekipmanı üretimine önem verildi

Süreç içerisinde sağlık ekipmanı üretimine önem verildiğine de dikkat çeken Vali Nayir, “Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla ilimize intikal ettirilen yaklaşık bir milyon maskeyi Valilik olarak bizler dağıttık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz kendi okullarında, yurtlarında, Halk Eğitim Merkezlerinde 1 milyon 356 bin maske, bin 800 önlük, bin 500 tulum, 50 tonluk yüzey dezenfektanı, 4 bin 200 kiloluk da el dezenfektanı üreterek bu sürece büyük katkıda bulundular. Yine başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere diğer belediyelerimizin de bu konuda büyük katkıları oldu” dedi.



Kurul tavsiye kararlarının alınmasıyla son buldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile birlikte diğer kurul üyelerinin de görüşlerini dile getirdiği toplantıda İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya’daki son durum hakkında bilgiler verdi. İl Pandemi Koordinasyon Kurulu görüşülen konularda tavsiye kararları alınmasıyla son bulurken, Vali Ahmet Hamdi Nayir özverili çalışmalarından dolayı herkese teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

