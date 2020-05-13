Sakarya´da çocuklar sokak ve parklara akın etti

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<br>Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),(DHA)SAKARYA´da, günler sonra sokağa çıkma izni verilen 0-14 yaş grubundaki çocuklar parklarda gönüllerince oyun oynayarak eğlendi.<br>Sakarya´da verilen izinle sokağa çıkan çocuklar, havanın da güzel olmasıyla aileleriyle birlikte parkları doldurdu. Çocuklar verilen süre içerisinde parklarda zaman geçirerek, gönüllerince oynadı. Bazı çocuklar ise bisikletleriyle gezdi.<br>DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-05-13 15:49:11<br>

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