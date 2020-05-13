Helikopter ambulansı, Sakarya´ya 'acil' koduyla ilaç getirdi

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

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<br>Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nın helikopter ambulansı 'acil' koduyla Sakarya'ya ilaç getirildi.<br>Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ambulansı, Ankara´dan 'acil' koduyla Sakarya´ya ilaç getirdi. Helikopter ambulansı, Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi´nin önündeki helikopter pistine iniş yaptı. Burada bekleyen İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilacı teslim aldı. Helikopter ambulans, daha sonra Sakarya´dan ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-05-13 16:37:23<br>

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