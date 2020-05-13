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Büyükşehir'den esnafa destek paketini

İHA

Büyükşehir'den esnafa destek paketini

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce esnafa yönelik hazırlanan destek paketini kamuoyuyla paylaştı.
Korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla esnaf iş yerlerini bir süreliğine kapatmak zorunda kalmıştı. Korona virüs salgının ekonomik hayata etkilerinin azaltılması amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından esnafa destek paketi geldi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce 10 maddelik ‘Ekonomik Destek Paketini’ kamuoyuyla paylaştı. 10 maddelik Ekonomik Destek Paketinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında gündeme alınacağını belirten Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi hususu 7244 sayılı Kanun çerçevesinde Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında gündeme alınacak. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Belediyemiz kiracısı olan, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmemesi hususu 7244 sayılı Kanun çerçevesinde Büyükşehir Belediye Meclisimizin ilk toplantısında gündeme alınacak” dedi.

3 aylık su tüketim bedeli Temmuz ayına ertelendi
3 aylık su bedellerinin Temmuz ayında ödeneceğini açıklayan Başkan Yüce, “Sakarya’mız da salgın nedeniyle faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerinin NisanMayısHaziran aylarına ait su tüketim bedelleri Temmuz ayına kadar ertelenmesi hususu 7244 sayılı Kanun çerçevesinde gündeme alınacak. 3 Ay ertelenen su bedelleri esnaflarımızın talepleri doğrultusunda herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulaması olmaksızın 3 eşit taksitle ödenebilme imkânı sağlayacağız. Su bedelleri 3 ay ertelemek istemeyen esnaflarımızın ise web sayfamız olan www.sakaryasaski.gov.tr internet adresindeki fatura hesaplama bölümüne sayaç endekslerini girerek online faturalarını oluşturup ödeme yapabileceklerdir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacaktır” diye konuştu.

Gecikme zammı veya faiz uygulanmayacak
Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere belirlenen döneme tekabül eden ruhsat, izin, hat kirası borçları faizsiz olarak 3 ay ertelenmesi hususu 7244 sayılı Kanun çerçevesinde gündeme alınacak. Ruhsat, izin, hat kirası borçları ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve salgın sürecinde pandemi kurallarına uygun seyrek oturma düzeninde çalışma zorunluluğu bulunan (özel halk otobüsü, minibüs, dolmuş taksi) gerçek ve tüzel kişilere başvurmaları halinde “Gelir Desteği” kapsamında bin TL mazot desteği sağlanması hususu 7244 sayılı Kanun çerçevesinde Meclisin ilk toplantısında gündeme alınacak. Başvuru ve sürece ilişkin detaylar www.sakarya.bel.tr internet sitesinden ilan edeceğiz. İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Tedbirleri ek genelgesi kapsamında 16.03.2020 tarihinden itibaren faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan, Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB)’ne kayıtlı olmak kaydıyla; esnaflarımıza başvurmaları halinde “Gelir Desteği” olarak 1.000 TL karşılığı su faturası desteği sağlanması hususu Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında gündeme alınacaktır. Başvuru ve sürece ilişkin detaylar www.sakarya.bel.tr internet sitesinden ilan edeceğiz” şeklinde konuştu.

Amacımız 10 milyon maske dağıtmak
Amaçlarının 10 milyon maske dağıtmak olduğunu belirten Yüce, “İlimiz genelinde her haneye maske ve dezenfektan paketi dağıtımı devam etmektedir. 450 bin haneye ulaşmak için 200’e yakın personelimiz canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Paketlerimizin içinde 20 maske, dezenfektan, Sakarya kitabı ve mektubumuz var. Şu ana kadar 3 milyon maske dağıtımı gerçekleştirdik. Pazar yerleri, otobüsler, muhtarlıklar, kamu kurumları gibi birçok yere maske ulaştırdık.Toplu taşıma araçlarında maskesi bulunmayan yolculara verilmek üzere maske desteği sağlanmakta ve sağlamaya devam edeceğiz. Bizim hedefimiz 10 milyon maske dağıtımı gerçekleştirmek. Hem hijyenik hem de temiz maske ile vatandaşlarımıza ulaşmış oluyoruz. Maske bezi almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Koronavirüs için tek mücadele; kendini korumak, savunmak ve dikkat etmektir. Bu savunma mücadelesinin en önemli aracı maskelerdir. Kendimizi korumak adına önlemlerimizi her zaman almamız gerekiyor. Bu savaşta asla ve asla maskesiz olmaz. Sakarya esnafı, Sakarya halkı ve Sakarya vatandaşlarımıza saygılarımı arz ediyorum. İnşallah bu günlerden başarılı bir şekilde alnımızın akı ile çıkacağız. Bu yapmış olduğumuz desteklerin tüm esnaflarımıza katkı sağlamasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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