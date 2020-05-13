Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

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<br>Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu sürücüler, yaralandı.<br>Kaza, öğle saatlerinde Karasu Darıçayı Karanlıkdere mevkisinde meydana geldi. Darıçayırı Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya yönetimindeki 35 SFD 08 otomobille Büyükşehir Belediyesi´ne ait Gürkan Yavuz'un kullandığı 54 AB 151 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şidetiyle savrulan iki aracın sürücüleri yaralandı. Çevreekilerin ihabrı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN<br>2020-05-13 18:17:44<br>

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