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Akyazı'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi, yaralandı

DHA

Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sokakta yürürken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurulan Mehmet Ç. yaralandı. Mehmet Ç. hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. OLay, saat 22.30 sıralarında Akyazı´nın İnönü Mahallesi Karacasu kanalboyu mevkiinde meydana geldi. Sokakta yürüyen Mehmet Ç., kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet etmesi sonucu yaralanan Mehmet Ç. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis...

Akyazı'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi, yaralandı

<br>Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sokakta yürürken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurulan Mehmet Ç. yaralandı. Mehmet Ç. hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.<br>OLay, saat 22.30 sıralarında Akyazı´nın İnönü Mahallesi Karacasu kanalboyu mevkiinde meydana geldi. Sokakta yürüyen Mehmet Ç., kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet etmesi sonucu yaralanan Mehmet Ç. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ç. Akyazı Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. <br>Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesinin alınmasının ardından olay yerinde yapıp, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU<br>2020-05-14 00:33:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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