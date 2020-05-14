Erenler’de bozulan yollarda asfalt çalışması sürüyor

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde bozulan yollarda asfalt çalışması sürüyor.

Erenler de SASKİ’nin alt yapı çalışmalarını tamamladığı sokaklarda asfalt çalışması devam ediyor. Erenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada SASKİ’nin alt yapı çalışmasını tamamladığı noktalarda asfalt çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yapılan açıklamada, “Dilmen Mahallemizde 6025 ve Erenler Mahallemizde 1077 nolu sokaklarda SASKİ’nin alt yapı çalışmalarını tamamlasının ardından iki sokağımızda asfalt atımı gerçekleşti. İlçemizde bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüyoruz. Alt yapı çalışması tamamlanan tüm cadde ve sokaklarımızda asfalt çalışmalarımız devam edecek” denildi.

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