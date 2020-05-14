İl Müftülüğünden korona hastalarına ihtiyaç paketi yardımı

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Sakarya İl Müftülüğü tarafından korona hastaları için hazırlanan ihtiyaç paketlerinin ikinci kısmı da ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Sakarya İl Müftülüğü Manevi Destek Birimi koordinatörlüğünde, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi korona servislerinde tedavi görmekte olan kimsesiz, bakıma muhtaç ve yaşlı hastalar ile tedavileri uzun süren bakım hastalarına verilmek üzere, İl Müftülüğü tarafından tedarik edilen 398 parça hasta ihtiyaç malzemesi teslim edilmişti. İlçe Müftülerinin, Kur’an Kursu öğreticilerinin ve kurslarda eğitim gören kursiyerlerin katkılarıyla bin 402 parçadan oluşan ikinci hasta ihtiyaç malzemeleri paketleri de hazırlandı. Hazırlanan paketler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

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