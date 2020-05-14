Sakarya’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Kuaför, berber ve güzellik salonlarına kayıt defteri zorunluluğu getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sakarya’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Kuaför, berber ve güzellik salonlarına kayıt defteri zorunluluğu getirildi

İHA

Sakarya’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Kuaför, berber ve güzellik salonlarına kayıt defteri zorunluluğu getirildi

Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla şehir genelinde maskesiz sokağa çıkmak yasaklanırken berber, kuaför ve güzellik salonlarına ise kayıt defteri zorunluluğu getirildi.
Toplum sağlığı ile kamu düzenini korumak ve virüsün yayılmasını engellemek adına önlemler ile ek tedbirlerin ele alındığı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, vatandaşların sosyal izolasyona önem vermeleri ve alınan kararlara büyük hassasiyet göstermelerinin salgının yayılımını önlemede büyük önem arz edeceği vurgulandı. Vali Nayir başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan 2020/38 No’lu kararda, Sakarya’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklanırken, berber, kuaför ve güzellik salonlarına ise kayıt defteri zorunluluğu getirildi.
Konu ile ilgili olarak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararda ise, “Covid19 Pozitif vaka tespit edildiğinde bulaşın olası kaynağı ve temaslıların süratle tespit edilerek yayılımın önlenmesi amacı ile berber, kuaför ve güzellik salonları gibi işyerlerinde gelen müşterilerin günlük olarak isim soy isim ve iletişim bilgileri kaydedilip iş yerinde saklanacak ve istendiğinde İl Sağlık Müdürlüğüne ibraz edilecektir. Covid19 Pandemisi sürecinde bundan önce alınan tüm Hıfzıssıhha Kurul kararlarında kişisel koruyucu önlemlerin önemi vurgulanmış, çeşitli kapalı alanlara (sağlık kurumu, eczane, pazaryeri, toplu ulaşım, avm, berber ve kuaförler, taksiler vs.) maske takarak girilebileceği belirtilmişti. Gelinen süreçte açık alanlarda da vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi koruma kuralına yeterince riayet etmedikleri görüldüğünden tüm eski tedbirlere ilave olarak 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ilimizde bulunan tüm vatandaşlarımın açık alanlar dahil olmak üzere konutlarından çıktıktan sonra maske takmaları zorunludur” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Temaslı olduğu 56 kişi karantinaya alınan kadının oğlu: Aynı bahçede 14 kişi yaşıyoruz
YEREL HABERLER Temaslı olduğu 56 kişi karantinaya alınan kadının ...
Temaslı olduğu 56 kişi karantinaya alınan kadının oğlu: Aynı bahçede 14 kişi yaşıyoruz
YEREL HABERLER Temaslı olduğu 56 kişi karantinaya alınan kadının ...
Yayla yolunda römork devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yayla yolunda römork devrildi: 2 yaralı
İl Müftülüğünden korona hastalarına ihtiyaç paketi yardımı
YEREL HABERLER İl Müftülüğünden korona hastalarına ihtiyaç paketi ...
Erenler’de bozulan yollarda asfalt çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Erenler’de bozulan yollarda asfalt çalışması sürüyor
Babaoğlu, belediye başkanları arasında 18’inci oldu
YEREL HABERLER Babaoğlu, belediye başkanları arasında 18’inci oldu
(Özel) Sakarya’da bir kadın 11 kişiye korona bulaştırdı Korona virüs tespit edilen kadının oğlu konuştu
YEREL HABERLER (Özel) Sakarya’da bir kadın 11 kişiye korona ...
Sakarya’da dere kenarında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya’da dere kenarında silahlı saldırıya uğrayan 1 ...
Akyazı'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi, yaralandı
YEREL HABERLER Akyazı'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan ...
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Adapazarı’nda resim şenliği ile mutlu çocuklar
YEREL HABERLER Adapazarı’nda resim şenliği ile mutlu çocuklar
Büyükşehir'den esnafa destek paketini
YEREL HABERLER Büyükşehir'den esnafa destek paketini
Helikopter ambulansı, Sakarya´ya 'acil' koduyla ilaç getirdi
YEREL HABERLER Helikopter ambulansı, Sakarya´ya 'acil' koduyla ilaç ...
Hendek Belediyesinden esnafa hijyen seti
YEREL HABERLER Hendek Belediyesinden esnafa hijyen seti
Başkan Fevzi Kılıç: “Birlikte atlatacağız”
YEREL HABERLER Başkan Fevzi Kılıç: “Birlikte atlatacağız”
Sakarya´da çocuklar sokak ve parklara akın etti
YEREL HABERLER Sakarya´da çocuklar sokak ve parklara akın etti
Barakada tombala oynarken yakalandılar
YEREL HABERLER Barakada tombala oynarken yakalandılar
Tombala oynarken yakalanan 6 kişiye toplam 22 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Tombala oynarken yakalanan 6 kişiye toplam 22 bin TL ...
Akyazı´da, karantinadaki 7 kişinin testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Akyazı´da, karantinadaki 7 kişinin testi pozitif ...
Sakarya'da park ve sokaklar çocukları özlemiş Çocuklar parklara hücum etti Sokağa çıkan çocuklar parklarda doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Sakarya'da park ve sokaklar çocukları ...
Yayla yolunda traktörün römorku devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yayla yolunda traktörün römorku devrildi: 2 yaralı
Korona virüs tohum satışlarını patlattı
YEREL HABERLER Korona virüs tohum satışlarını patlattı
Sağlık görevlisi baba istedi, oğluna doğum gününde muhabbet kuşu götürüldü
YEREL HABERLER Sağlık görevlisi baba istedi, oğluna doğum gününde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X