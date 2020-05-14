Sakarya'da 'maske' zorunluluğu getirildi

<br>Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA Valiliği, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak için bütün alanlarda maske takılması zorunluluğu getirdi.<br>Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında, Valilik toplantı salonunda bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği, ikametler haricinde maske takılması zorunlu hale geldi. Berberler, kuaförler ve güzellik salonu gibi iş yerlerine ise müşteri kaydı tutma zorunluluğu getirildi. Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, daha önce alınan kararlar doğrultusunda kişisel koruyucu önlemlerin önemi vurgulanarak, sağlık kurumu, eczane, pazar yeri, toplu ulaşım, alışveriş merkezleri, berberler, kuaförler, taksiler gibi çeşitli kapalı alanlara maske takarak girilebileceğinin uygun görüldüğü anımsatıldı. Gelinen süreçte açık alanlarda da vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi koruma kuralına yeterince riayet etmedikleri görüldüğü aktarılarak, "Tüm eski tedbirlere ilave olarak 15 Mayıs tarihinden itibaren ilimizde bulunan tüm vatandaşlarımızın açık alanlar dâhil olmak üzere konutlarından çıktıktan sonra maske takmaları zorunludur" denildi.<br>Sakarya Valiliği ayrıca bazı işletmelere kayıt tutma zorunluluğu getirerek, şu kararı verdi:<br>"Covid-19 pozitif vaka tespit edildiğinde bulaşın olası kaynağı ve temaslıların süratle tespit edilerek yayılımın önlenmesi amacı ile berber, kuaför ve güzellik salonları gibi iş yerlerinde gelen müşterilerin günlük olarak isim soy isim ve iletişim bilgileri kaydedilip iş yerinde saklanacak ve istendiğinde İl Sağlık Müdürlüğüne ibraz edilecektir."DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Merkez Güven HASBAŞ<br>2020-05-14 20:59:04<br>

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