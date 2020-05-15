Çay ocağında oturanları görüntüleyip şikayet ettiler

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<br>Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)ADAPAZARI´nda, bir pasajdaki çay ocağında oturup çay içenleri vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüleyip, polise şikayet etti. Polis, çay içenlere sosyal mesafeye uymadıkları için ceza yazarken, belediye ekipleri de çay ocağıyla ilgili işlem başlattı.<br>Adapazarı Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi üzerinde bulunan bir pasajda, çay ocağındaki masada oturup çay içenleri gören vatandaşlar, cep telefonuyla görüntü kaydettiler. Daha önce de şikayetler üzerine ceza yazıldığı öğrenilen çay ocağına Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın yaptı. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara para cezası yazılırken, çay ocağıyla ilgili Adapazarı Belediyesi işlem başlattı. Çay ocağının mühürleneceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-05-15 16:45:15<br>

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