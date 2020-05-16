Refüjü aşan kamyonet işçi servisiyle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı (2)

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ <br>Adapazarı´nda, refüjü aşan kamyonetin karşı istikamete geçerek işçilerin taşındığı minibüse çarpması sonucu yaralanan 5 kişiden durumu ağır olan minibüs sürücüsü Mustafa Demir, tedaviye alındığı Yenikent Devlet Hastanesi´nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-05-16 01:09:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.