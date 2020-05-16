Saksılara ekilen 441 kök kenevir ele geçirildi

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<br>Ramiz Kaan OKTAR/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, jandarmanın operasyonu ile saksılara ekilen 441 kök Hint keneviri, 80 gram kenevir tohumu ve 20 gram esrar ele geçirildi.<br>Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu ilçesi Kuyumculu Mahallesi'nde E.K.'nın Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Jandarmanın düzenlediği operasyonda bahçede saksılara ekilen 441 kök Hint keneviri, evde yapılan aramada 80 gram kenevir tohumu ve 20 gram esrar ele geçirildi. E.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-05-16 15:45:45<br>

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