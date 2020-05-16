Elektrik akımına kapılıp, öldü  

<br>Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Nizamettin Pehlivan (48) asılı kaldı. Sepetli vinç ile indirilen Pehlivan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.<br>Olay, saat 15.00 sıralarında, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi´nde meydana geldi. Elektrik işleri yapan Nizamettin Pehlivan bahçesindeki ahıra elektrik çekmek için merdivenle direğe çıktı. Elektrik kablosunu bağlamak isterken de akıma kapıldı. Emniyet kemeri nedeniyle direkte asılı kaldı. <br>İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve elektrik dağıtım şirketi ekibi geldi. Pehlivan, elektrik akımının kesilmesinin ardından sepetli vinçle direkten indirildi. <br>Karasu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Nizamettin Pehlivan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN<br>2020-05-16 17:18:11<br>
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