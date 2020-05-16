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'Tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapan baba oğul yakalandı

DHA

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI´nda alışveriş bahanesiyle girdikleri 4 marketten 'tırnakçılık' olarak tabir edilen yöntemle dolandırıcılık yapan Y.P. (47) ve oğlu B.P. (17) yakalandı. Gözaltına alınan Y.P. tutuklandı,  B.P.´ye ise ev hapsi cezası verildi.  İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı´nda alışveriş bahanesiyle girdikleri 4 farklı marketten 'tırnakçılık' olarak tabir edilen yöntemle dolandırıcılık yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri inceleyen polis, kasiyeri dolandıran kişinin dolandırıcılık...

'Tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapan baba oğul yakalandı

<br>Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI´nda alışveriş bahanesiyle girdikleri 4 marketten 'tırnakçılık' olarak tabir edilen yöntemle dolandırıcılık yapan Y.P. (47) ve oğlu B.P. (17) yakalandı. Gözaltına alınan Y.P. tutuklandı,  B.P.´ye ise ev hapsi cezası verildi. <br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı´nda alışveriş bahanesiyle girdikleri 4 farklı marketten 'tırnakçılık' olarak tabir edilen yöntemle dolandırıcılık yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri inceleyen polis, kasiyeri dolandıran kişinin dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunan Y.P. ve yine dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunan oğlu B.P. olduğunu belirledi. Baba ve oğlu, belirnen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Baba ve oğlu emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Y.P tutuklanırken, B.P.'ye ise ev hapsi cezası verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ<br>2020-05-16 19:04:19<br>

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