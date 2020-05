Kendisini kanser hastası olarak tanıtan ve İspanyol olduğunu söyleyen bir kişi, İngiltere’de bulunan bir bankada birikmiş 3.7 milyon dolarlık parasının dekontunu GERADO Derneği Başkanı ile sosyal medya üzerinden paylaşıp bu parayı derneğe yardım amaçlı bağışlamak istediğini iddia etti. Dernek Başkanı Yasin Bilgin’in dikkati ise dolandırıcılığı gün yüzüne çıkarttı.

Geçtiğimiz günlerde Anneliğe ve Gebeliğe Destek Derneği (GERADO) sosyal medya hesabına yabancı uyruklu bir kişiden mesaj geldi. Kendisinin kanser hastası olduğunu ve ölüm vaktinin yaklaştığını söyleyerek İspanyol olduğunu iddia eden bir kadın, İngiltere üzerinde bulunan bir bankada birikmiş olan 3.7 milyon dolarlık parasını derneğe bağışlamak istediğini söyledi. Bu duruma inanmayan Dernek Başkanı Yasin Bilgin, insanların nasıl kandırılarak dolandırıldığını gün yüzüne çıkartmak için parayı alacakmış gibi yaparak kişi veya kişilerle iletişimini sürdürdü.

Dernek Başkanı Bilgin ve dolandırıcı şahsın sosyal medya hesabı üzerinden başlayan konuşması mail yoluyla devam etti. Parasının İngiltere’de bulunan bir misyoner bankasında bulunduğunu iddia eden kadın dolandırıcılıkta sınır tanımayarak 3.7 milyon dolarlık bir dekontu da Bilgin ile paylaştı. Daha sonrasında ise dolandırıcılar tarafından düzenlenen sahte bankadan dernek başkanına mailler de gelmeye başladı. Kimlik ve diğer bilgileri alabilmek adına her şeyi kılıfına uyduran dolandırıcıların oyununa gelmeyen Başkan Bilgin ise durumu gün yüzüne çıkartabilmek adına yaptığı araştırmalar sonucunda bahsi geçen banka ile iletişime geçerek durumu aktardı. Görüşmeler üzerine Yasin Bilgin, dolandırıcılık ile ilgili gerekli yerlere şikayet başvurusunda bulunduğunu belirterek, vatandaşların bu tip olaylarda mağduriyet yaşamaması için uyarılarda bulundu.



3.7 milyon dolarlık bir banka dekontu gönderdi

Olayın üzerine gittiğini aktaran Başkan Bilgin, “Derneğimizin sosyal medya hesabına yabancı uyruklu bir kişi tarafından mesaj geldi. Kendisinin kadın olduğunu iddia eden kişi kanser hastası olduğunu, ölüm vaktinin yaklaştığını söyleyerek bankasındaki paranın hayır işleri adına kullanılmasını istediğini söyleyerek, parasını derneğimize bağışlamak istediğini ifade etti. Bana bir dekont gönderdi ve beni de en çok şaşırtan durum bu oldu. 3.7 milyon dolarlık bir banka dekontu gönderdi. Hiç kimsenin hiç kimseye durduk yerde böyle bir parayı vermeyeceğini düşündüm. Ben buna inanmadım ve dolandırıcı olduğunu düşündüm. İnsanların nasıl kandırıldığını merak ettiğim için olayın üzerine gittim. Sanki ondan parayı alacakmış gibi onunla iletişime geçtim daha sonrasında sosyal medya üzerinden değil kendisinden mail adresi alarak mail üzerinden iletişim kurduk” dedi.



"Yaptığım görüşmeler sonucunda bunların bir şebeke olduğu kanısına vardım"

Orijinal bankanın web sitesiyle kendisine maillerin de geldiği sahte bankanın web sitesinin birebir aynı olduğunu ve kendisinin dikkatini sadece bir harf değişikliğinin çektiğini söyleyen Yasin Bilgin, “Kendisinin İspanyol olduğunu parasının ise İngiltere’de bulunan bir bankada bulunduğunu ve bankanın bir misyoner bankası olduğunu söyledi. Dolandırıcı veya dolandırıcılar tarafından kurulmuş olan sahte bankadan mailler gelmeye başladı bana. Sahte bankanın göndermiş olduğu maildeki bankanın web sitesine tıklıyorum her şey orijinal banka ile birebir ama sadece bir detay vardı. Orijinal banka sitesi ile bana gönderilen banka sitesi arasında sadece bir harf farkı vardı. Bu durum benim dikkatimi çekti aynı bankanın birden farklı sitesinin olmaması gerektiğini düşündüm. Yurt dışından yaptığım bütün görüşmeler doğru bankaya ulaşmam ile birlikte bunların gerçekten bir şebeke olduğu kanısına vardım. Bu çete o kadar profesyonel ki resmi bir bankanın web sitesini kopyalamışlar sadece ve sadece bir harf değişik geri kalan her şey aynı. Orijinal bankaya ulaştım ve bankanın da misyoner bankası olduğunu, bankanın karının hayır işlerinde kullandığını öğrendim. Bu dolandırıcılar öyle bir sistem kurmuş ki orijinal bankanın yapmış olduğu fedakarlıkları bile insanların bilgilerini almak için kullanmışlar” diye konuştu.



"Gerekli yerlere şikayetler yapıldı, durumun takipçisiyiz"

Gerekli yerlere şikayetlerin yapıldığını belirten Bilgin, durumun takipçisi olduğunu da ifade ederek, “Durum üzerine bankanın kendisi ile iletişime geçtim ve bana mail üzerinden gönderilen banka sitesinin kesinlikle dolandırıcı olduğunu ve sürekli bu tür insanlarla uğraştıklarını söylediler. Ben bu hususta bunlardan şikayetçi olmak istediğimi söyledim. Bankada beni İngiltere Siber Suçlarla Mücadele biriminin internet sitesine yönlendirdi. Biz de oraya şikayet başvurumuzu yaptık aynı zamanda Türkiye’deki Siber Suçlarla Mücadele birimine de suç başvurusunu yaptık. O günden beri bu durumun takipçisiyiz” şeklinde konuştu.



"Israrla benim kimliğimi istedi"

Dernek Başkanı Yasin Bilgin, “Dolandırıcılar benim adıma transfer gerçekleştirmek için hesap açmamı söyledi. Ben de transfer yapılacaksa benim mevcut hesabımın olduğunu ifade ettim ama buna rağmen ısrarla benim kimliğimi istedi. Ben bilmiyorum bunlar bir terör örgütü mü, benim adıma bankalardan kredi çekecek mi, sahte pasaport yapıp benim bilgilerimi kullanabilirler, benim banka hesaplarıma erişip içindeki paraları boşaltabilirler yani burada sınır yok bir kimlikle yapılabilecek her şeyi yapabilirler” ifadelerini kullandı.



"Hakkınız olmayan bir şeyi vermeyi vadeden insanlara kanmayın"

Dolandırıcılara karşı vatandaşlara uyarılarda da bulunan Bilgin, “Vatandaşlardan ricam şudur; kesinlikle emin olmadığınız makamlarla kendi bilgilerinizi paylaşıp mağdur olmayın. Ben paylaşmadım mağdur olmadım ve sonuna kadar da bu durumun takipçisi olacağım. Asla size hakkınız olmayan bir şeyi vermeyi vadeden insanlara aldanmayın önce bir sorun soruşturun ve araştırın” dedi.

