Dükkanda kendini astı, komşuları kurtardı

<br>Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan Cumali B., eşinin işlettiği dükkanda kendini iple tavana astı. Eşinin yardım istemesi üzerine gelenlerin ipi kesmesiyle kurtarılan Cumali B., tedavi altına alındı. <br>Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi´nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Cumali B. eşi Arzu B.´nin işlettiği çiğ köfte dükkanında kendini iple tavana astı. Arzu B. işyerine geldiğinde eşini ipe asılı halde görünce bağırarak yardım istedi. Sesleri duyan komşuları Cumali B.´yi aşağı indirdi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Cumali B.´yi hastaneye kaldırdı. Sinir krizi geçiren Arzu B. de olay yerine gelen başka bir sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Cumali B. tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU<br>2020-05-17 12:34:36<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-