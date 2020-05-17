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Evde bilgisayar başında çalışanlara 'postür' uyarısı 

DHA

Güven HASBAŞ/SERDİVAN (Sakarya),(DHA) SAKARYA´da, özel bir hastanede görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hanife Düzgün Çelik, koronavirüs nedeniyle evde bilgisayar başında çalışanların uzun süre aynı pozisyonda kalmamalarını tavsiye ederek, "Postür (duruş) bozukluklarından korunmak için uzun süre aynı pozisyonda kalınmamalı. Evde egzersizler yaparak postür bozuklukları ve ağrılardan korunabilirsiniz" dedi.  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hanife Düzgün Çelik, koronavirüs nedeniyle evde bilgisayar başında çalışanları uzun süre aynı pozisyonda kalmamaları, zaman zaman...

Evde bilgisayar başında çalışanlara 'postür' uyarısı 

<br>Güven HASBAŞ/SERDİVAN (Sakarya),(DHA) SAKARYA´da, özel bir hastanede görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hanife Düzgün Çelik, koronavirüs nedeniyle evde bilgisayar başında çalışanların uzun süre aynı pozisyonda kalmamalarını tavsiye ederek, "Postür (duruş) bozukluklarından korunmak için uzun süre aynı pozisyonda kalınmamalı. Evde egzersizler yaparak postür bozuklukları ve ağrılardan korunabilirsiniz" dedi. <br>Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hanife Düzgün Çelik, koronavirüs nedeniyle evde bilgisayar başında çalışanları uzun süre aynı pozisyonda kalmamaları, zaman zaman evde egzersiz yapmaları konusunda uyardı. Evde çalışanların uzun süre bilgisayar başında kaldığını, televizyon izlediğini belirten Hanife Düzgün Çelik, "Postür kas iskelet sisteminin sabit ve hareketli anlarda aldığı dizilim ve düzene verilen isimdir. Postür bozuklukları ayaktayken, otururken, yatarken veya çalışırken duruş bozuklukları nedeniyle oluşabilir. Yaşadığımız bu karantina günlerinde çoğumuz evden çalışıyoruz ve bilgisayarda daha uzun vakit geçiriyoruz. Uzun süre telefon ekranına bakıyoruz, uzun süre televizyon izliyoruz. Bu sebeple postür bozukluklarının arttığını görüyoruz. Postür bozuklukları baş ağrıları, bel ağrıları, boyun ağrılarına sebep olabilir. Omurgada şekil bozukluklarına da sebep olabilir" dedi. <br>`EGZERSİZLE AĞRILARDAN KORUNABİLİRSİNİZ´<br>Postür bozukluklarından korunmanın sağlık açısından önemli olduğunu belirten Hanife Düzgün Çelik, "Postür bozukluklarından korunmak için uzun süre aynı pozisyonda kalınmamalı. Otururken bel desteklenmeli, eğer bilgisayar kullanılacaksa el bileğini destekleyen fare altlığı kullanılabilir. Ayak bileğini desteklemek için de küçük yükseltiler kullanılabilir. Yatarken boyun kavisinin desteklenmesi çok önemlidir. Yan ve sırt üstü yatışlarda da dizlerin bükülü olması önemli. Ayakta dururken baş dik olmalı, göğüs önde, karın içe çekili olmalı ve omuzlarda öne yuvarlanmamalı. Evde uzun süre aynı pozisyonda kalmayarak arada egzersizler yaparak da postür bozuklukları ve ağrılardan korunabilirsiniz. Tüm bu önlemleri aldığınız halde halen postür bozukluğunuzun olduğunu düşünüyorsanız ya da ağrılarınız oluşmaya başladıysa bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimine başvurmanız uygun olur" diye konuştu. <br>CEP TELEFONU KULLANIRKEN DİKKAT <br>Cep telefonu kullanırken baş ve boyun bölgesinin çok öne eğilmemesini tavsiye eden Hanife Düzgün Çelik, şöyle konuştu: <br>"Telefonda vakit geçirirken baş ve boyun çok öne eğilmemeli. Başı öne eğme açısı arttıkça omurgamıza binen yük artar. Telefonda konuşurken ise çok uzun konuşma süreleri olmamalı. Uzun konuşmamız gereken bir durum varsa kulaklık kullanılabilir. Uzun süreli telefon kullanımları sinir sıkışmalarına sebep olabiliyor."  DHA-Sağlık Türkiye-Sakarya / Serdivan Güven HASBAŞ<br>2020-05-17 13:39:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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