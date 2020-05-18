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Büyükşehir’den kısıtlama günlerinde yoğun çalışma

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir’den kısıtlama günlerinde yoğun çalışma

Sakarya Büyükşehir Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında yoğun çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda YOLBAK Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı noktalarında kısıtlamadan dolayı oluşan ortamı fırsata çeviriyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde ekipler trafik ışıkları sinyalizasyon bakım, onarım ve yıkama işlemlerini gerçekleştirmenin yanı sıra yenilenen güzergahlarda yol çizgisi çalışmaları gerçekleştirdi. YOLBAK ekipleri ayrıca şehir merkezinde önemli geçiş noktası olan Bankalar Caddesi’nin 120 metrelik taş kısmında yenileme çalışmalarını sürdürdü. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde Zabıta ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ise denetim ile destek çalışmalarına devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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