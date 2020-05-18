Sahurdan sonra rahatsızlandı, hastanede öldü 

<br>Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, eşiyle sahur yaptıktan sonra fenalaşan Hasan Kahveci (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. <br>Akyazı'ya bağlı İnönü Mahallesi 7086 Sokak´ta oturan Hasan Kahveci, eşiyle sahur yaptıktan bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Kahveci'yi ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Kahveci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Kahveci´nin yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Hasan Kahveci´nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU<br>2020-05-18 16:40:59<br>
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