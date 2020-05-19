Maskesiz sokağa çıkarak kimlik soran polis ekiplerine mukavemet gösterdiler Biber gazı yiyerek etkisiz hale getirilen iki şahıs ters kelepçe takılarak karakola götürüldü İfadeleri alınarak idari ve adli işlemler uygulanan iki kişi serbest bırakıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde maskesiz sokağa çıkan ve kimlik kontrolleri esnasında polise mukavemet gösteren iki kişi ile ekipler arasında çıkan arbede sırasında biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirilen şahıslar, polis tarafından yere yatırılıp ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Olay, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Gar Meydanı mevkinde sabah saatlerinde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde alınan karar ile Sakarya ilinde maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Bu karara uymayan iki vatandaş ise maskesiz şekilde sokağa çıktı. Kişileri gören polis ekipleri, yasağa uymayan vatandaşların kimliklerini kontrol etmek isteyince polis ve şahıslar arasında arbede yaşandı.



Biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takılarak karakola götürüldüler

Kimliklerini vermemekte direnen vatandaşlar ile polis ekipleri arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Vatandaşların duruma tepki göstererek kendilerinden kimlik isteyen polis ekiplerine mukavemet uygulamaları sonrasında Gar Meydanı üzerinde hazır bulunan çevik kuvvet ekipleri olay yerine geldi. Arbede esnasında polis ekipleri kendilerine direnen şahıslara öncesinde biber gazı sıktı ve daha sonrasında ise ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. İfadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürülen iki şahsa, ‘Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu’ ve maske kullanmanın zorunlu olduğu yerlerde maske takmayarak yasağı ihlalden gerekli idari ve adli işlemlerin uygulandığı öğrenildi. Karakoldaki işlemleri tamamlanan iki şahıs daha sonrasında ise serbest bırakıldı.

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