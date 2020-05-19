FETÖ firarisi Adil Öksüz´ün kayınpederi koronavirüsten öldü  

<br>Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)15 TEMMUZ darbe girişiminin kilit ismi, FETÖ firarisi Adil Öksüz´ün kayınpederi Cevat Yıldırım, Sakarya'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. <br>FETÖ/PDY´nin firari imamı Adil Öksüz´ün Akyazı'da yaşayan kayınpederi Cevat Yıldırım, 2 hafta önce rahatsızlandı. Götürüldüğü hastanede Covid-19 testi pozitif çıkan Yıldırım, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Doktor olan Cevat Yıldırım dün gece hayatını kaybetti. <br>ÖKSÜZ'ÜN OTOMOBİLİ GARAJINDA BULUNMUŞTU<br>Adil Öksüz´ün firar etmeden önce evine geldiği ve 34 SIR 49 plakalı otomobilini garajında bıraktığı kayınpeder Yıldırım, tutuksuz yargılandığı FETÖ davasında, damadının Fetullah <br>Gülen´in talebesi olduğunu ve nereye gittiğini bilmediğini iddia etti. Ailesinin FETÖ ile bağlantısı bulunmadığını savunan Cevat Yıldırım, `Silahlı terör örgütüne üye olmak´ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava halen, itiraz üzerine gönderildiği İstinaf Mahkemesi'nde bulunuyor. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ<br>2020-05-19 12:53:30<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-