Sakarya'da, sokağa maskesiz çıkan ve polisle tartışan 2 kişiye gözaltı

<br>Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, maske takmadan sokağa çıkan ve polisle tartışan 2 kişi, gözaltına alındı. Haklarında işlem başlatılan 2 kişiye, 3 bin 186´şar liralık para cezası yazıldı. <br>Olay, Adapazarı'nın Semerciler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maskesiz olarak dışarı çıkan 2 kişi, devriye görevindeki polisler tarafından durdurdu. Polis, bu kişilerin kimliklerini kontrol etmek istedi. Direnen 2 kişi ile ekipler arasında tartışma yaşandı. Bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen 2 kişi, kelepçelenerek, Cumhuriyet Polis Merkezi´ne gönderildi. Gözaltına alınan 2 kişiye, 'Umumi Hıfzıssıhha kurallarına uymama' suçundan 3 bin 186´şar liralık ceza yazılırken, 'polise mukavemet' nedeniyle de haklarında yasal işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ<br>2020-05-19 13:30:09<br>

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