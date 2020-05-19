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Kaynarca'da ilk kez pirinç ekildi

DHA

Murat HAZER/KAYNARCA(Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Kaynarca ilçesinde çiftçi İlyas Yer (57), Acarlar Longozu yakınlarındaki arazisinde pirinç ekimi yaparak, bölgede ilki gerçekleştirdi.  Turnalı Mahallesi´ndeki 120 dönümlük arazisinde, sulama kanalından taşıdığı su ile su havuzları oluşturan çiftçi İlyas Yer, bölgede ilk kez pirinç ekimi gerçekleştirdi. Daha önce tarlasına göl soğanı, mısır ve fasulye ektiğini anlatan Yer, "Daha önceleri mısır ya da fasulye ekiyordum fakat daha iyi dedikleri için göl soğanı ektim. 1992 yılı ile 2020 yılları arasında göl soğanı ekimi yaptım fakat ondan da bir...

Kaynarca'da ilk kez pirinç ekildi

<br>Murat HAZER/KAYNARCA(Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Kaynarca ilçesinde çiftçi İlyas Yer (57), Acarlar Longozu yakınlarındaki arazisinde pirinç ekimi yaparak, bölgede ilki gerçekleştirdi. <br>Turnalı Mahallesi´ndeki 120 dönümlük arazisinde, sulama kanalından taşıdığı su ile su havuzları oluşturan çiftçi İlyas Yer, bölgede ilk kez pirinç ekimi gerçekleştirdi. Daha önce tarlasına göl soğanı, mısır ve fasulye ektiğini anlatan Yer, "Daha önceleri mısır ya da fasulye ekiyordum fakat daha iyi dedikleri için göl soğanı ektim. 1992 yılı ile 2020 yılları arasında göl soğanı ekimi yaptım fakat ondan da bir şey elde edemedim. Kazandırmadılar bana, göl soğanının ilkini yaptım. Şimdi de Sakarya´da ilk olarak pirinç ekiyorum. Böyle alternatif ürünleri çok seviyorum. Arkadaşımı çağırdım, 'Gel bir ilki yapalım' dedim" diye konuştu. <br>Arkadaşının Kaynarca´daki arazisine pirinç ekimi yapan Halil İbrahim Küçükdursun ise "Samsun Bafralıyım. Arkadaşım İlyas Yer´in tavsiyesi ile burada Acarlar Longozu'nun yanında Kaynarca´da çeltik ekimi yapmaya geldik. Yerleri gördüm beğendim, düz yerler. Su imkanı var, şu anda tavaları düzelttik. Tohumunu ektik. Toprak güzel, ortam güzel, millete örnek olmak istiyoruz. Senelerdir bu işle uğraşıyorum, çiftçiyim. Herkes elinden geldiğince bize destek oluyor. 120 dönüm yerden 80 ile 100 ton arası hasat bekliyoruz. Biraz emek harcıyoruz, bir dahaki senelerde daha güzel olacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER<br>2020-05-19 14:41:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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