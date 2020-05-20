Sakarya’daki saklı kanyon ilk kez görüntülendi

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Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan kanyon Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerince ilk kez görüntülendi.

Geyve’de yaşayan vatandaşların ve yaşlıların sürekli bahsettiği doğal güzelliği olan Setçe Mahallesindeki saklı kanyon Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünde görevli yetkililerce ilk fotoğraflandı. İlk kez görüntülenen kanyonu görenler büyülendi. Mahalleye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve 40 metre derinliğindeki kanyonun bir insanın geçebileceği genişlikte olduğu belirtildi.

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