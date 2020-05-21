Koronavirüsü yendi, kızıyla kucaklaştı

<br>Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)ADAPAZARI´nda, 23 günlük tedaviyle koronavirüsü yenip, hastaneden taburcu olan Emine Tekoğlu, 3,5 yaşındaki kızıyla evinin önünde kucaklaştı. Anne-kızının özlem gierdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.<br>Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´ne bağlı KYK yurdunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Emine Tekoğlu'na yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alınan Tekoğlu, 23 günde sağlığına kavuştu. <br>Emine Tekoğlu, hastaneden taburcu olurken, 3,5 yaşındaki kızı Masal Mina da en güzel kıyafetini giyip, evlerinin önünde annesini bekledi. Anne ve kızı, evlerinin önünde birbirlerine kavuştu. Özlemle birbirlerine sarıldıkları anlar ise, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.<br> DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-05-21 16:23:53<br>

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