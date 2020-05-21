Başkan Yüce’den sarı kuşak alan 6 yaşındaki Yekta’ya ödül

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce sarı kuşak alan 6 yaşındaki çocuğa ödül verdi.

Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Yenigün Caddesinde ikamet eden Ahmet ve Betül Polat’ın 6 yaşındaki oğulları Yekta Polat karatede sarı kuşak aldı. 6 yaşındaki çocuğun sarı kuşak aldığını öğrenen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce aileyi ziyaret etti. Küçük Yekta ile bir süre sohbet eden Başkan Yüce, çocuğa madalya ve ödüller verdi.

Aile Başkan Ekrem Yüce ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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